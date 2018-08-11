Акционер Tesla хочет засудить Илона Маска за твиты о выкупе компании

Илона Маска обвинили в нарушении закона и распространении ложной информации. По мнению акционеров Tesla, они понесли финансовые потери из-за его необдуманных записей в Twitter.

Как сообщает агентство Bloomberg 11 августа, коллективный иск против Tesla Inc. и Илона Маска подан в федеральный суд Сан-Франциско. Поводом стала серия твитов Маска о планах преобразовать Tesla из публичной компании в частную. Как пояснил акционер Кальман Айзекс, своим заявлением о том, что финансирование выкупа обеспечено, бизнесмен вызвал резкие колебания курса акций и нарушил федеральный закон о ценных бумагах.

«Маск не обеспечил финансирование и обнародовал ложную информацию», – настаивает Айзекс. По его мнению, из-за этого продавцы ценных бумаг Tesla вынуждены были покрывать свои позиции, покупая бумаги компании по искусственно завышенным ценам. Это затронуло всех покупателей акций, сказано в заявлении. Tesla от комментариев воздержалась.

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск в Twitter анонсировал возможный вывод компании с биржи 7 августа. Позже он уточнил, что «приватизация» уменьшит колебание цен на акции. После поста их стоимость подскочила более чем на 7 процентов. Микроблогом бизнесмена уже заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам США. Регулятор изучает, были ли у Маска основания для подобных заявлений и не ввёл ли он акционеров в заблуждение.