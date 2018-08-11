Ветер в Петербурге станет ещё сильнее, на город движутся грозы

О штормовой погоде, которая может обрушиться на Санкт-Петербург в воскресенье, 12 августа, предупреждает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сопровождать ветер, по прогнозам синоптиков, будут сильные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 20 м/с – штормовым считается ветер скоростью от 20,8 м/с. Сильный дождь, по данным Гидрометцентра, будет лить утром и днём.

Температура воздуха стремительно упадёт и днём не поднимется выше 19 градусов тепла.

Напомним, почти месяц температура в Петербурге не опускалась ниже 25 градусов тепла, и только дожди в начале августа прервали марш-бросок к рекорду.