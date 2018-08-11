Назарбаев анонсировал «историческое решение» по Каспию. Речи о размещении военных баз США нет

Принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которую планируется подписать на Пятом каспийском саммите в Актау 12 августа, станет историческим решением, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе презентации инфраструктуры каспийского порта Курык 11 августа, сообщает Tengri News.

На сегодняшний день, по его словам, согласованы все вопросы, которые обсуждались на протяжении 20 лет. Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан пытались определить правовой статус акватории с момента распада СССР.

«В течение последних 20 лет мы вели очень непростые переговоры, согласовывали наши позиции, чтобы решить все вопросы нашей общей работы в Каспийском море. Это судоходство, это ресурсы, это сохранение биологических ресурсов и торговое сотрудничество наших государств, — отметил лидер республики. — Мы ожидаем завтра исторического решения. Очень важный момент для всех нас».

Кроме того, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что на Каспии не планируется размещать американские военные базы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

«Речь идет о коммерческом железнодорожном транзите нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет», — сказал Абдрахманов.

Соглашение об обеспечении транзита, подписанное с США в 2010 году, предусматривает условия, аналогичные положениям из российско-американского соглашения, отметил глава МИД. По его словам, Казахстан лишь дополнил перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык.