Четыре женщины погибли на Кубани из-за выезда на встречку. Выжил только мужчина

Два легковых автомобиля столкнулись на 1-ом километре западного подъезда к Краснодару в ночь с 10 на 11 августа, сообщает портал «Живая Кубань».

По предварительной версии, Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Nissan Tiida.

На месте скончались женщина-водитель и две пассажирки «Митсубиси», а также женщина из «Ниссана». Выжил мужчина из «Ниссана». В тяжёлом состоянии он был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.