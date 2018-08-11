Поджигателя Успенской церкви ищут среди пассажиров красных автобусов по всему Северо-Западу

Экскурсионный ПАЗ объявлен в розыск карельским ОМВД после пожара в Кондопоге, сообщение дошло и до Петербурга. Присмотреться полицейских просят к красным автобусам и гидам в желтых футболках. Об этом стало известно «Фонтанке» 11 августа.

Откуда именно в 8 утра 10 августа к Успенской церкви в Кондопоге приехала группа из 18 туристов, неизвестно. Сторож, который первым сообщил о пожаре, запомнил немного: ПАЗ был красным, с рекламой бытовой техники Redmond на боку, гид была одета в жёлтую футболку.

Ранее сообщалось, что огонь, дотла спаливший памятник архитектуры, мог возникнуть по вине кого-то из приезжих. Подозреваемый по уголовному делу, возбуждённому в тот же день в региональном Следкоме, вероятно, узнал о результате своей неосторожности, сидя в красном автобусе.