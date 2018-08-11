Происшествия
Поджигателя Успенской церкви ищут среди пассажиров красных автобусов по всему Северо-Западу
Экскурсионный ПАЗ объявлен в розыск карельским ОМВД после пожара в Кондопоге, сообщение дошло и до Петербурга. Присмотреться полицейских просят к красным автобусам и гидам в желтых футболках. Об этом стало известно «Фонтанке» 11 августа.
Откуда именно в 8 утра 10 августа к Успенской церкви в Кондопоге приехала группа из 18 туристов, неизвестно. Сторож, который первым сообщил о пожаре, запомнил немного: ПАЗ был красным, с рекламой бытовой техники Redmond на боку, гид была одета в жёлтую футболку.
Ранее сообщалось, что огонь, дотла спаливший памятник архитектуры, мог возникнуть по вине кого-то из приезжих. Подозреваемый по уголовному делу, возбуждённому в тот же день в региональном Следкоме, вероятно, узнал о результате своей неосторожности, сидя в красном автобусе.
Справка:
Церковь Успения Божией Матери находится на территории бывшей деревни Кондопога - прародительницы одноименного города. Храм возвышался на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание было построено в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Ее изображение нанесено на герб Кондопожского района и Кондопоги.