Московский банкир задержан – его подозревают в хищении 800 млн руб.

В Москве задержан бывший заместитель председателя правления коммерческого банка по подозрению в хищении 800 миллионов рублей. Суд взял за него залог. Об этом сообщает 11 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк на сайте министерства.

По данным полиции, подозреваемый и его бывшие коллеги – руководители и сотрудники кредитно-финансового учреждения – заключили с одной из коммерческих организаций кредитные договоры на общую сумму 800 миллионов рублей. Полученные заёмщиком деньги они перечислили на счета организаций, подконтрольных банку.

Взятые на себя обязательства по возврату денег на расчётные счета заемщика, а затем и на счета кредитора злоумышленник и его соучастники не выполнили, причинив тем самым банку материальный ущерб в особо крупном размере.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция устанавливает соучастников задержанного и дополнительные эпизоды его деятельности.