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Происшествия
11.08.2018 12:34
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Работник аэропорта в США угнал самолёт, полетал кругами и разбился в заливе

Из международного аэропорта Сиэтл-Такома угнали пассажирский самолёт. Преследуемый истребителями лайнер без пассажиров и экипажа пролетел 50 километров и потерпел крушение в заливе.

Как сообщили представители аэропорта в Twitter 11 августа, несанкционированный вылет произвёл сотрудник авиакомпании Horizon Airlines. Других людей, кроме него, на борту не было. За ним вылетели истребители Военно-воздушных сил Национальной гвардии США, рассказал губернатор штата Вашингтон Джей Инсли в Facebook.

Пилота пытались увести он населённых районов, но после нескольких манёвров на юге залива Пьюджет он не справился с управлением и потерпел крушение рядом с островом Кетрон.

Телеканал NBC со ссылкой на шерифа округа Пирс передаёт, что лайнером управлял 29-летний сотрудник наземных служб, который действовал в одиночку и не имел лётных навыков. С терроризмом случившееся не связывают, отмечая, что «большинство террористов не летают над водой кругами».

В авиахолдинге Alaska Air подтвердили, что пассажиров и экипажа на борту угнанного Bombardier Q400, который принадлежал авиакомпании Horizont Air, вероятнее всего, не было. По данным компании, инцидент произошёл накануне около восьми вечера по местному времени. Самолёт разбился через час после вылета.

Пользователи в социальных сетях начали выкладывать видео с виражами лайнера, который, «как в кино», преследуют истребители.


 

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