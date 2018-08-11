Огромный Сом появился в Калининграде благодаря петербуржцам

В Калининграде у моста Высокого накануне Дня строителя открыли скульптуру Сома, сообщает администрация города.

Огромную рыбу обнаружили на дне реки Преголя сотрудники петербургской компании, выступавшей генеральным подрядчиком на реконструкции моста Высокого к чемпионату мира по футболу. Водолазы, спустившиеся на дно, чтобы осмотреть подводные части моста, поначалу приняли сома за большую трубу, а сообразив, что это рыба, удивились её размерам. В итоге строители предложили поставить рыбе памятник.

Скульптура выполнена скульптором Андреем Шевцовым с учетом идей, поданных детьми в 2017 году на конкурс «Городская легенда. На Фонтанке – Чижик-Пыжик, на Преголе будет Сом».

Бронзовое изваяние представляет собой двухметрового сома, лежащего на камне. На одном из усов у него висит ключ, а хвостом рыба окутывает дом смотрителя Высокого моста, рядом с которым его впервые повстречали калининградские водолазы при обследовании опор моста.