Посольство России пошутило в Twitter над созданием космических войск США

Посольство России в США опубликовало в своем твиттере пост, в котором пожелало доброго утра космическим войскам США.

«Доброе утро, Космические войска!», — говорится в твите российской дипмиссии. К посту также прикреплены эмблема Космических сил России и ссылка на англоязычный раздел о них на сайте Министерства обороны.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты планируют к 2020 году создать космические войска.

Войска воздушно-космической обороны (ВКО) появились в России в 2011 году, 1 декабря первая дежурная смена ВКО заступила на боевое дежурство. 1 августа 2015 года указом президента России Владимира Путина ВКО были объединены с Военно-Воздушными силами в Воздушно-космические силы.