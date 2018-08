На военном заводе в Солсбери прогремел взрыв, есть погибший и раненый

На военном заводе около британского города Солсбери, в 3 милях от химической лаборатории «Портон-Даун», произошёл взрыв, сообщает 11 августа The Independent. Один человек погиб, ещё один госпитализирован в очень тяжёлом состоянии.

После взрыва начался пожар, его тушили шесть пожарных расчётов. Сейчас «инцидент исчерпан, и риска для людей в окрестностях завода нет», пишет газета.

Причины взрыва выясняются.

One person's been killed and another seriously injured in an explosion at a defence factory near Salisbury. It happened at Chemring Counter Measures in Wiltshire. #HeartNews pic.twitter.com/XxPq6yIVId