На военном заводе в Солсбери прогремел взрыв, есть погибший и раненый

На военном заводе около британского города Солсбери, в 3 милях от химической лаборатории «Портон-Даун», произошёл взрыв, сообщает 11 августа The Independent. Один человек погиб, ещё один госпитализирован в очень тяжёлом состоянии.

После взрыва начался пожар, его тушили шесть пожарных расчётов. Сейчас «инцидент исчерпан, и риска для людей в окрестностях завода нет», пишет газета.

Причины взрыва выясняются.

One person's been killed and another seriously injured in an explosion at a defence factory near Salisbury. It happened at Chemring Counter Measures in Wiltshire. #HeartNews pic.twitter.com/XxPq6yIVId — Heart London News (@HeartLondonNews) 11 августа 2018 г.

Солсбери стал известен после того, как в марте в нем отравились Сергей и Юлия Скрипали. Официальные лица Лондона заявил, что при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное в России. В конце июня неподалёку, в городе Эймсбери, была отравлена, предположительно, также «Новичком», британская пара Чарли Роули и Дон Стерджес. Мужчина выжил, а женщина скончалась.

8 августа Госдепартамент США заявил о подготовке нового пакета санкций в отношении России в связи с инцидентами в Солсбери. Россия отрицает свою причастность к ним.