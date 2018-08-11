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11.08.2018 12:05
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ГИБДД Петербурга окружила автодром. Стритрейсеры: надеемся, их надолго не хватит

ГИБДД Петербурга окружила автодром. Стритрейсеры: надеемся, их надолго не хватит

скриншот из социальных сетей

Дорожная полиция Петербурга наращивает репрессии против стритрейсеров, один из которых в июле этого года на Невском проспекте сбил насмерть заслуженную балерину Мариинского театра. 11 августа наряды ГИБДД останавливают тюнингованные автомашины гонщиков перед автодромом на Московском шоссе. Сами участники заявленного шоу злятся, но вынуждены грузиться на автопогрузчики.

По информации «Фонтанки», около 7 часов утра 11 августа восемь нарядов ГИБДД Петербурга встали на подъездах к автодрому, расположенному на Московском шоссе, 177. Полицейские останавливают все легковые автомашины, следующие на заявленные стритрейсерами в 12 часов #Большие гонки.

ГИБДД Петербурга окружила автодром. Стритрейсеры: надеемся, их надолго не хватит

Как уже сообщала «Фонтанка», когда 6 августа ГИБДД устроила облаву на стритрейсеров, вносимые в конструкцию машин изменения должны быть согласованы с ГИБДД. В противном случае автовладельца привлекают к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП за нарушение правил допуска транспортных средств к эксплуатации. Штраф символический – 500 рублей, но последствия могут быть более взрослыми. Одновременно предъявляют требования «о недопущении административного правонарушения». В течение десяти суток владельцы должны привезти доведенный до заводского состояния автомобиль в отдел технадзора и регистрации УГИБДД на испытательный стенд. В противном случае регистрацию транспортного средства аннулируют, а оно само отправится на штрафстоянку. Кроме того, за ослушание ждет еще один административный протокол — по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции»). Она предусматривает арест до 15 суток.

Как стало известно «Фонтанке», с утра 11 августа полицейские уже задержали десяток стритрейсеров. Понятно, что информация об очередной акции дорожной полиции мгновенно распространилась среди гонщиков. Часть их них была вынуждена поднять свои автокары на погрузчики и таким образом двинуться на автодром. Последнее разрешено правилами.  

ГИБДД Петербурга окружила автодром. Стритрейсеры: надеемся, их надолго не хватит
         

Тем не менее, предсказуемо многие агрессивно восприняли мероприятие. В сетях кроме возмущения лидирует следующий смысл: надеемся, их надолго не хватит.

Все же, исходя из последних новостей, похоже, Управление ГИБДД города и области, как говорится, закусилось серьезно.

 

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