Клоуна-убийцу с перчаткой Фредди Крюгера в США приговорили к 42 годам

Американца Кристиана Гулзоу приговорили к 42 годам тюрьмы за убийство. Во время совершения преступления на нем был клоунский грим и перчатка, похожая на когти-ножи Фредди Крюгера из фильма «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщает 11 августа РБК со ссылкой на телеканал Denver 7.

37-летний Гулзоу убил 29-летнего мужчину в переулке возле кафе в американском городе Денвер в мае 2017 года. За несколько часов до этого между ними произошла ссора около магазина, располагающегося неподалеку.

По данным полиции, на лице преступника был черно-белый грим и перчатка, на которой были лезвия длиной в два-три дюйма (около пяти-восьми см).

Гулзоу рассказал полицейским, что погибший мужчина угрожал ему, а также украл его скутер. По его словам, он схватил мужчину, чтобы вернуть свое транспортное средство, и не знал, что ранил его.

Американца признали виновным в убийстве второй степени. Максимальное наказание за это преступление составляет 48 лет.