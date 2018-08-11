Турки интересуются Дзюбой, а «Зенит» – полузащитником «Фенербахче»

«Зенит» запросил разрешение у турецкого «Фенербахче» на обсуждение трансфера 29-летнего бразильского полузащитника клуба Жозефа Соузы Диаса, сообщает 11 августа «Газета.Ru» со ссылкой на «Советский спорт».

По информации портала Fotomac, представители петербургского клуба вышли на спортивного директора «Фенербахче» Дамьена Комолли с просьбой получить разрешение на ведение переговоров с игроком.

Чтобы иметь возможность подписать новых игроков, «Фенербахче» должен разгрузить свою платежную ведомость, и одним из претендентов на уход из команды является бразилец. Его контракт со стамбульским клубом рассчитан до конца сезона-2018/19, зарплата составляет 2,7 млн евро в год, за трансфер «Фенербахче» рассчитывает получить не менее 9 млн евро.

И наоборот, в Турции может продолжить карьеру нападающий «Зенита» и сборной России 29-летний Артём Дзюба. По данным «Советского спорта», им заинтересовался турецкий «Галатасарай».

Представителя российского форварда уже пригласили на переговоры в Стамбул, пишет турецкий сайт Sporundibi.com. Кроме того, не исключён и переход Дзюбы в «Бешикташ».

Ранее Дзюбой интересовался французский «Бордо».