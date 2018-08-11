Помогите Арише дышать

Двухлетняя Арина не может дышать и говорить - из-за установленной в горле трахеостомы девочка издает только глухие хрипы и в любой момент может задохнуться. Ей поможет сложная операция. Хирурги обещают устранить стеноз гортани и девочка сможет дышать самостоятельно. Но операция слишком дорогая для родителей – почти 5 миллионов рублей.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помощи в сборе средств на операцию.

Тренихина Арина, 2 года.

Стеноз гортани.

Требуется операция. Стоимость лечения 4 827 482 рублей.

Весной 2016 года в семье Тренихиных родилась долгожданная девочка Арина. Беременность и роды прошли хорошо. Но уже дома на пятый день после рождения у малышки появился шум при дыхании. Приехавший на вызов педиатр сказал родителям, что у крохи врожденный стридор.

Первые 7 месяцев Ариша развивалась как здоровый ребенок, иногда только беспокоил шум при дыхании. Но обычная простуда все изменила. Малышка заболела ОРВИ и отправилась с мамой на стационарное лечение. Всего лишь через 3 дня после выписки из больницы у Арины начались проблемы с дыханием, пришлось вызывать скорую. В реанимации девочку интубировали. Проведенные анализы выявили причину – парагрипп и, как следствие, стеноз гортани.

Две недели Арина провела в реанимации. В Областную детскую больницу девочку перевозили в тяжелом состоянии. Еще две недели медики бились за ее жизнь, пытаясь медикаментозно побороть стеноз гортани. Легкие малышки не работали самостоятельно больше месяца. Несмотря на усилия врачей, Арине пришлось провести операцию и установить трахеостому. Это был единственный шанс снять малышку с аппарата ИВЛ. Но на этом испытания только начались.

Большую часть своей, еще совсем короткой, жизни Ариша живет благодаря трубочке в горле. Трахеостому приходится санировать до 15 раз в сутки. За это время вся семья успела пережить многое, в том числе повторную реанимацию после остановки дыхания зимой 2017 года. Изначально установленная трахеостома была короче, чем следовало. Это обнаружилось только в тот момент, когда девочка внезапно перестала дышать сама.

Каждые полгода Арина проходит обследование в детской больнице Екатеринбурга. На последнем обследовании прозвучал неутешительный прогноз – никаких улучшений нет, главные бронхи деформированы с двух сторон.

Родители не могли рисковать здоровьем ребенка и обратились за помощью в Медицинский центр Тель-Авива (СУРАСКИ). После всех обследований (прямой ларингоскопии и бронхоскопии) выявили подсвязочный стеноз гортани III степени, выраженный коллапс передней стенки дыхательного горла в области над уровнем трахеостомы протяженностью в 2 см. Арине требуется сложная операция – ларинготрахеальная пластика для реконструкции гортани. После нее девочка сможет дышать сама, а родители больше не будут бояться за жизнь дочки.

Стоимость операции составляет 73 033 долларов США. Для многодетной семьи это неподъемная сумма. Родители уже потратили все сбережения на дорогостоящие обследования в Израиле. Но останавливаться нельзя, Арине очень нужна ваша помощь.

Помочь Арине можно на сайте Благотворительного фонда «Алёша»: http://www.aleshafond.ru/children/trenikhina-arina?utm_source=rg&utm_medium=banner&utm_campaign=trenikhina.

Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:

Расчётный счёт в Cбербанке

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Тренихиной Арины"