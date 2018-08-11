На Зеленогорском шоссе погиб велосипедист, а на Приморском – мотоциклист и лось

Несколько смертельных ДТП произошло в Санкт-Петербурге и его окрестностях за последние часы. О них сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

35-летний мужчина погиб сегодня, 11 августа, около 6:45 под Гатчиной. Управляя Audi A7, он съехал в кювет на 23-м километре дороги Сиверский – Дружная Горка – Куровицы и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Около 1:50 на Приморском шоссе в кемпинге в Ольгино 34-летний мотоциклист врезался в лося. Погибли и человек, и животное.

Мотоцикл выкинуло в канаву, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По данным «Фонтанки», в мае 2017 года пилот был лишён прав за пьяную езду на полтора года. За последние два года его 15 раз привлекали к административной ответственности.

Незадолго до этого, в 23:05 10 августа, на 3-м километре Зеленогорского шоссе, в Солнечном, 54-летний мужчина на «Митсубиси Паджеро» сбил велосипедиста, который, по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения. Велосипедист скончался.

Фото: vk.com/spb_today

«Мимо ехал. Труп и велосипед всмятку под бампером, – рассказывает Игорь в «ДТП и ЧП». – В темноте и по оживлённой трассе – очень неразумно».

По фактам всех ДТП проводятся проверки.