Пока Россия «с сожалением» готовит «зеркальный ответ», США грозит пошлинами Мексике и Канаде

США вводят новые санкции против России, поскольку поняли, что исчерпали «ресурсы для дальнейшего развития», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время визита в Сербию. Её слова цитирует 11 августа РБК со ссылкой на РИА Новости. По её мнению, Америке нужна «реальная экспансия», чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию, с этим связано и то, что в последнее время американские власти придерживаются жесткой санкционной политики в отношении КНДР и Ирана.

В данный момент российские власти «прорабатывают» ответные меры на новые санкции США, отметила Захарова, продолжив тему, начатую 9 августа.

«К сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально», – сказала представитель МИД.

8 августа в Государственном департаменте США заявили, что 22 августа будут введены новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери. Ограничения введут, если РФ не предоставит гарантий по неприменению химоружия и не согласится допустить международных инспекторов, однако российская сторона опровергала и продолжает опровергать сообщения о производстве «Новичка» на территории страны и о возможной связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление США не замедлило сказаться на рынке: 9 августа он рухнул вместе с рублём.

Что касается экономической политики США, президент Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что американские власти введут пошлины на автомобили из Канада и Мексики, если им не удастся заключить новые торговые сделки с этими странами.

При этом, пишет «Газета.Ru», Трамп отметил, что торговые переговоры с Мексикой проходят «хорошо», и назвал нового мексиканского президента «настоящим джентльменом». Мексиканская сторона должна учитывать интересы американских автомобилестроителей и фермеров, иначе торговая сделка не будет заключена, сказал Трамп, а вот Канада «должна подождать», поскольку её пошлины и торговые барьеры «слишком высокие».

10 августа Трамп повысил пошлины на турецкие сталь и алюминий в два раза, из-за чего турецкая лира обвалилась почти на 20%.