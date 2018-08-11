Немецкая полиция спасла горожанина от белки. Нарушительницу доставили в отдел, где она заснула от ужаса

Житель немецкого города Карлсруэ вызвал полицию, заметив за собой слежку. Сотрудники правоохранительных органов спасли мужчину от агрессивной белки.

Жителя Германии от опасного зверя полиция спасала 9 августа, о спецоперации ведомство рассказывает на своём сайте. Патруль прибыл на Эрзерберштрассе после звонка мужчины с просьбой о помощи. Когда они приехали на место, то убедились, что зверёк ведёт себя агрессивно и упрямо.

„Hilfe, ich werde von einem #Eichhörnchen verfolgt!« Eventuell mit diesen Worten richtete sich am Do, gegen 8:00 Uhr früh, ein Mann an den Karlsruher Polizeinotruf.



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Eure #Polizei #Karlsruhe pic.twitter.com/hMIeu6g0tS — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) 9 августа 2018 г.

Когда заявителя спасли от преследователя, белку забрали в отдел. По пути ее назвали Карл-Фридрихом. «Белка заснула от ужаса», – сказано в полицейском отчете. Сейчас животное находится в ветеринарном центре. Как утверждают зоозащитники, молодые белки могут ходить за людьми, когда им нужна еда или они нуждаются в другой помощи.