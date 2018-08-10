Роскосмос отобрал кандидатов для полёта на Луну

Восемь человек отобрали специалисты Роскосмоса для дальнейшей подготовки к вступлению в отряд космонавтов. Они могут стать первыми россиянами, которые полетят на Луну.

Фамилии кандидатов 10 августа назвал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Претенденты на вступление в отряд космонавтов продолжат обучение в сентябре 2018 года. Их будут готовить к пилотированию космического корабля «Федерация», который должен совершить полет к Луне.

Кандидатов оценивали с точки зрения опыта, медицинских показателей и психологических качеств. Все они младше 35 лет, среди них есть уроженец Крыма и Запорожской области Украины, потенциальные космонавты из Петербурга и Москвы в список не попали.

Корабль «Федерация» находится в стадии разработки. Он сменит «Союзы», первый беспилотный запуск запланирован на 2022 год, в пилотируемом варианте — ещё через два года. Он будет доставлять грузы и экипаж на МКС, также запланирован полет к Луне.