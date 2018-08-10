В Бухаресте антиправительственный митинг обернулся беспорядками. Пострадали более 200 человек

В столице Румынии на площади Победы проходит антиправительственный митинг, в котором, по предварительным оценкам, принимают участие около 60 тысяч человек. Как сообщает 10 августа агентство Agerpres, в Бухаресте продолжаются столкновения между митингующими и жандармерией. В них уже пострадали более 200 человек.

Protest Diaspora/ Incidentele continuă în Piaţa Victoriei – https://t.co/ItGgVqICxu



Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO pic.twitter.com/kW4KoWDiXd — AGERPRES (@agerpres) 10 августа 2018 г.

Протестующие требуют роспуска парламента, досрочных выборов, правительство технократов, независимости юстиции, а также создания однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспор. В митинге принимают участие румыны из диаспор во Франции, Италии, Швеции, Германии, Норвегии и США.

Protest Diaspora/ O coloană de jandarmi a pătruns în mulţimea din Piaţa Victoriei; un jandarm a fost agresat – https://t.co/VorEUXgdIe



Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO pic.twitter.com/gpoG6kqzQ8 — AGERPRES (@agerpres) 10 августа 2018 г.

Митинг официально начался в 19.00 по московскому времени. Движение на площади Победы и прилегающих улицах заблокировано. Жандармы применяют против протестующих слезоточивый газ и машину с водометом.