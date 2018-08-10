Российские военные в Сирии отбили атаку двух беспилотников боевиков

Российские военные сбили неподалеку от авиабазы Хмеймим в Сирии два беспилотника, которые были запущены с контролируемой боевиками территории в провинции Латакия. Об этом 10 августа пишет РБК со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

«Штатными зенитными огневыми средствами воздушные цели были уничтожены на удалении от авиабазы», — говорится в сообщении ЦПВС. В результате инцидента пострадавших нет, материального ущерба база не получила.

Напомним, накануне, 9 августа, в ЦПВС рассказали об одном сбитом беспилотнике. Его также удалось уничтожить на удалении от авиабазы, никакого ущерба дрон не нанес. По словам спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, всего за июль военные отбили 26 атак беспилотников.