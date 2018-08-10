Боткинская больница признала ядовитый «могильник» и раскрыла компанию, которая перевозит по Петербургу опасные грузы обычной «Газелью»

Инфекционная больница имени Боткина отреагировала на публикацию «Фонтанки» о залежах эпидемиологически опасных медицинских отходов на своей территории. «Могильник» существует четыре месяца, а для его разгрузки не нашлось специального транспорта.

Как сообщил 10 августа «Фонтанке» и.о. главврача Боткинской Иван Федуняк, компания «Медсервис», с которой заключен договор, без официального уведомления частично приостановила с 1 апреля этого года оказание услуг по вывозу медицинских отходов «Б» и «В» класса и не исполняет данные обязательства по сегодняшний день.

«Администрацией больницы было принято решение о необходимости проводить химическую обработку отходов, что позволило увеличить срок хранения», – добавляет Федуняк.

Класс «В», к которому относятся чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы, хранили, по словам медика, в выведенных из эксплуатации зданиях. Первый этаж заброшенного полуразрушенного дома, как убедилась «Фонтанка», был забит пакетами красного и желтого цветов. Ими маркируют классы «В» и «Б».

Иван Федуняк также разрешил загадку «Газели», в которую накануне погрузили вперемешку отходы разных классов опасности и увезли в неизвестном направлении.

«6 августа был заключен контракт с ООО «ИСТ Сервис» на оказание услуг по вывозу отходов «Б» и «В» класса. По настоящее время организация занимается вывозом медицинских отходов по обоим адресам», – уточнил Федуняк.

Коммерческий директор «ИСТ Сервис» Иван Куликов накануне уверял «Фонтанку», что компания не работает с Боткинской и отношения к вывозу отходов обычным, а не специализированным транспортом не имеет. Внимательные читатели видели «Газель» в Шкиперском протоке у офиса «ИСТ Сервис».

Комитет здравоохранения Петербурга должен провести проверку, Роспотребнадзор тоже изучит санитарно-эпидемиологическую угрозу.