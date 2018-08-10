Фестиваль «Фонтанка-SUP» в прямом эфире

История творится на наших глазах! Сегодня мы станем свидетелями самого большого в Восточной Европе и единственного в своем роде российского фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» в режиме реального времени. 890 человек зарегистрировались, для того, чтобы 12 августа яркой карнавальной колонной пройти на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, каналов Крюкова и Грибоедова.

12 августа, 13:48 А вот еще немного крупнячков наших участников:







12 августа, 13:30 Пока мы ждем имена победителей, будем потихоньку рассматривать лица участников и наслаждаться видами нашего города: Смотреть в новом окне Михаил Огнев

12 августа, 13:24 А вот и Адмирал праздника успел добраться от Итальянского моста до места финиша:

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12 августа, 13:21 А у нас готово первое видео с высоты: Смотреть в новом окне

12 августа, 13:20 Уже самые последние добрались до точки старта, а те, кто приплыл раньше - просто купаются! Редкая возможность искупаться в центре города, да еще и в карнавальном костюме.

12 августа, 13:11 Итак! у нас официальный финиш! И вместе с ним итоговые данные по участникам. В штабе подбили списки и в итоге в третьем параде «Фонтанка-SUP» приняло участие 470 человек! (котов, собак и другую живность не считая).

12 августа, 12:46 Большая часть участников уже финишировала, однако мы дождемся последнего!

12 августа, 12:31 Леонид Литвинов председатель федерации сапсерфинга: "мы в 2015 году впервые провели SUP-парад и тогда по воде ходило 25 человек, а сейчас я вижу сотни человек. У нас самый большой фестиваль в Европе!"

12 августа, 12:30 А у нас фактически финишная прямая:







12 августа, 12:24 Водоплавающий кот "Эталона" оказался таким шустрым, что мы его вот только-только смогли поймать у самого Невского! Михаил Огнев

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12 августа, 12:18 Шутить и ждать осталось недолго: в 12:30 на Итальянском мосту участников вместе с военно-морским оркестром будет встречать Адмирал нашего Фестиваля! А мы пока с удовольствием поблагодарим наших друзей из многочисленных городских школ сап-серфинга за то, что когда-то и «Фонтанку» почти поголовно поставили на доски и вручили по веслу, и всех желающих горожан уже несколько лет учите держать баланс и даете возможность наслаждаться Петербургом с самого завидного ракурса - с воды.

12 августа, 12:17 Пока ждем растянувшихся участников, шутливо развивается история с "водяным"... Ведущий человеку с водорослями на голове: мне кажется Жанна Агузарова сейчас лысой ходит...

12 августа, 12:15 Эй! Художник! Картина требует дорисовки!! Где SUP-серферы??? Михаил Огнев

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12 августа, 12:10 Тот самый победитель, который приплыл первым, но без костюма, быстро решил исправить ситуацию, как передает корреспондент «Фонтанки», несколько минут назад он устроил показательное купание, заодно достал водорослей со дна накана Грибоедова, нацепил их на себя и вот уже перед нами - Водяной! Пока сэлфится... Не исключено, что за такую оригинальность его все-таки не дисквалифицируют как участника карнавала и он сможет получить один из призов. Например, попробовать поймать уходящее лето за хвост е в эко-отеле "Медвежья гора" в Ленинградской области. Бесплатное размещение дарит победителям компания "Экотред".

12 августа, 12:09 Те, кто добрался до Итальянского мостика, действительно устал. Даже неутомимый Дэдпул и тот прилег на доску. Елена Ваганова

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12 августа, 11:57 Поправочка в зачетную ведомость: пират на надувной лодке - вне конкурса. не на сапе же! Третий - и первый в костюме - патологоанатом! Прямо у самого итальянского моста он оказался в воде, но ловко взабрался обратно на доску. Так что есть предположения, что купание было запланировано - шутка ли! 8 километров грести!

12 августа, 11:49 А самый быстрый уже Итальянского моста, правда, без костюма. Видимо, спортсмен, - предполагает наш корреспондент на месте. Ему кричат в микрофон: «Победитель пожалуйста, не уплывай!» Но он уже прошёл под мостом и направился к Спасу на крови. Второй номер тоже без костюма, третьи - пират в надувной двойке. Сергей Михайличенко

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Действительно, далеко не всей успели подготовить доски к празднику, другие, только делают свои первые гребки на сапах вместе с нашими друзьями из сап-школ Петербурга и поэтому, скорее больше переживают за технику, чем за внешний вид. Так что они просто решили присоединиться к фестивалю с качестве зрителей-сопровождающих. Конечно, далеко не у всех участников собственные доски, многие взяли в прокат. Так что на воде можно увидеть очень много паддлбордов от наших друзей - компании TimeTrial, специализирующиеся на надувных досках для SUP. А тем, кому захотелось в будущем кататья на собственном сапе, стоит укориться или быть очень уверенным в своем костюме - еще один друзья Фестиваля Radical Sport, которые по сложившейся традиции стали официальным партнером «Фонтанка-SUP 2018», желают всем участникам драйва,позитива и креатива. Победители фестивальных конкурсов получат от них подарочные сертификаты.

12 августа, 11:48 Хотите приглядеться к нашим участникам поближе? Пожалуйста! Смотреть в новом окне Сергей Михайличенко

12 августа, 11:40 Первые участники уже миновали Львиный мостик на канале Грибоедова, но зрители уже занимают лучшие места на Итальянском, - передает корреспондент «Фонтанки».

12 августа, 11:35 Плавающих собачек мы вам уже показали. Есть и коты! Правда, на доску отважился встать только один. Рыжий кот - бренд-персонаж нашего стратегического партнера Группы «Эталон» - доказывает, что коты не боятся воды. Другие котики остались на берегу - у них не только фестиваль, но еще и День строителя! Так что в честь двойного праздника участников и гостей ждут подарки и сюрпризы.





12 августа, 11:26 Можно с высоты птичьего полета заодно подсчитать количество участников. Зарегистрировались 890, но на воду спустилось все-таки 500. Доджь, видимо, напугал остальных. Странно, не правда ли? Дождь в Петерубрге! Тут самое время вспомнить, что первый наш фестиваль и вовсе проходил в октябре!

12 августа, 11:22 Участников фестиваля во всей красе можно уже наблюдать в акватории Фонтанки: Михаил Огнев

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12 августа, 11:11 Пока все плывут, мы с коллегами обсуждаем наши предпочтения по части креатива. Очень много действительно крутых досок и костюмов! Один вот, к примеру, словами не можем описать - пропаганда будет нездорового образа жизни в сочетании со здоровым (на сапе же плывет). Мы вам покажем наглядный пример как соединить наш фестивальный лозунг «В Питере - плыть!» с известной пестней Сергея Шнурова: Елена Ваганова

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12 августа, 11:09 Есть и не совсем курьезный случай - около Аничкова моста один из участников, что называется, «кильнулся». Из воды его тут же вытащили и спасатели, сопровождающие колонну, и товарищи-саперы. У команды «Фонтанки.ру» на такой непредвиденый случай все вещи надежно защищены от влаги, а помогли нам в этом наши друзья и партнеры из компании «Мобильный Век». Наши смартфоны, в чехлах Aquapac и OverBoard будут снимать для вас всё происходящее 12 августа в воде, над водой и даже, случись что, под водой. Андрей Бессонов

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Ну и гермомешки для вещей тоже не будут лишними: Андрей Бессонов

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12 августа, 11:07 Курьезный случай: китайские туристы с огромным интересом смотрят на участников заплыва и, как передает корреспондент «Фонтанки», заметив Снегурочку, радостно стали тыкать в нее пальцами, почему-то называя ее .... Санта-Клаусом...

12 августа, 11:04 Плывут по Фонтанке не только искусственные моржи, но вполне себе живые. Многие участники взяли с собой на бор сапов собак. Очень такие водоплавающие собаки: Андрей Бессонов

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12 августа, 11:00 Участницы в черных футболках - девушки из команды VICTORIA STENOVA. Это наши партнеры, которые уже в третий раз поддерживают праздник любителей сапсёрфа, очень уверено и грациозно держатся на воде. Удачи!

12 августа, 10:59 Среди участников есть и те, кто надел не карнавальный, а деловой костюм - это тоже наши друзья. Страховую поддержку всем участникам третьего международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» обеспечивает страховая компания "Гайде" . Так что, судя по фото, страховой агент - прямо на воде. Андрей Бессонов

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой А на случай скорой медицинской помощи на берегу дежурят врачи частной скорой помощи «КОРИС».

12 августа, 10:50 Как известно, нет худа без добра - дождь кончился!

12 августа, 10:47 Подбадривают сами себя и участники, как передает корреспондент «Фонтанки», дружно затянули «на маленьком плоту» и про то, как быть, «когда на море качка».

12 августа, 10:43 Зрители встречают участников фестиваля на мостах, кричат и подбадривают! Елена Ваганова

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Тем временем, участники вышли в Фонтанку! Их поддерживает и еще один парнтер «Фонтанка-SUP» - холдинг "Городские инновационные Технологии" - наши друзья из ГИТ уверены, что фестиваль стал визитной карточкой Петербурга.

12 августа, 10:35 Главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков отметил, что «Фонтанка-SUP» прекрасно подходит Петербургу и городу по душе. Прогулка по рекам и каналам "соединяет нас с нашей историей, нашим прошлым", - отметил он, давая старт третьему фестивалю «Фонтанка-SUP». Елена Ваганова

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12 августа, 10:25 Считанные минуты остаются до официального старта нашего фестиваля! Андрей Бессонов

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Барабанщики Симпл драмс отбивают ритм! Начинается торжественная часть!

12 августа, 10:10 Большая часть участников уже на воде - пока окончательных данных по зарегистрированным нет, но не меньше 500 человек - передают нам из штаба фестиваля. А вдруг удастся перебить рекорд Владивостока? Прошлой осенью (ха! в +22 да по солнышку) 844 сапсерфера преодолели минимальные для рекорда 1600 метров. Мы в Петербурге не мелочимся, раз уж вышли на воду - то 8,5 километров веслом помашем!

12 августа, 10:01 Если вдруг плыть не получилось, можно хотя бы постоять на доске в одной из наших фотозон: #фонтанкасап #чемпионатевропы Публикация от Коля 🚴🏻🏂⛷⛹🏻🎣🏄🏻 (@koljasiik) 11 Авг 2018 в 11:04 PDT

Эта фотозона - от нашего партнера Paroc. Казалось бы, теплоизоляционные материалы и водная стихия - дуэт невозможен. А вот и нет. Продукция компании пользуется заслуженной репутацией в судостроительной отрасли: с помощью технических решений Paroc оснащается самый большой ледокол в мире – «Арктика», который строился конечно же - в Петербурге. «Мы за здоровый образ жизни и за безопасный отдых на воде», – говорят в компании, которая стала партнером«Фонтанка-SUP» в год 25-летия своей работы в России.

12 августа, 09:57 А вот и первый небольшой фоторепортаж разминки участников:







12 августа, 09:37 К слову о хэштегах, вот отличный пример от готовящегося выйти в воду супергероя: #впитереплыть #фонтанкасап #fontankasup Публикация от Макс (@on4uk) 11 Авг 2018 в 11:06 PDT



12 августа, 09:27 Если вдруг вы на суше, то помните, что от вас зависит судьба победитлей конкурса костюмов. Кроме того, организаторы праздника запускают массовый фотоконкурс, в котором может участвовать любой желающий. Все просто, нужно выложить в соцсети свои фото с нашего карнавала с хештегами #fontankasup # фонтанкасап #впитереплыть. Автор фотографии набравшей большее количество лайков до момента награждения (14.30 12 августа) тоже получит приз. Не забывайте, что итоги еще одного фотоконкурса «Фонтанка-SUP» тоже будут подведены на фестивальной сцене в момент награждения. Мы будем искать самые крутые фотографии по тегу #фонтанкаsuperhero на падлборде из любых, а лучше – самых необычных точек земного шара, где доводилось побывать на сапе.

12 августа, 09:26 Тем временем дождь усиливается. Так что, похоже, костюмы пройдут проверку водой еще на суше.

12 августа, 09:23 На набережной Мойки у павильона Росси замечены львы, моряки, Энгри Бёрдс, Юлий Цезарь и баварцы. Они с утра уже заготовили свой традиционный пенный напиток, приделывают колбаски и брецели к доскам: Елена Ваганова

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12 августа, 09:13 Участники действительно серьезно готовились к параду - корреспондент "Фонтанки" заметил даже SUP-стол. Кого-то ожидает безумное чаепитие, судя по всему. А ведь это только начало нашего спортивно-развлекательног утра - то ли еще будет! Елена Ваганова

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12 августа, 09:07 Утро на площадке началось с разминки - те, кто пришел на старт в первых рядах, активно поприседали и разогрелись и перешли к активным упражениями по надуванию сапов. Самые быстрые уже даже устремились к воде.

12 августа, 08:50 Погода нонче не летная, но зато вполне плавательная. Не так досадно искупаться, если что. Впрочем, прояснения ожидаются и первое - прямо в начале движения нашей фестивально-карнавальной колонны. Температура петербургская. +16. Пока же сервис Яндекс.Погода показывает нам вот такую картину: Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Погода

12 августа, 08:40 В этом году на третий международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» зарегистрировались 890 любителей сапсёрфа! География вдохновляет – Финляндия, Кипр, Беларусь, Украина, Польша. Россия представлена более 10 городами, включая столицу. Естественно, что львиная доля участников – это жители Петербурга и Ленинградской области. Возраст ограничен только нижней планкой в 12 лет. Как показал опыт прошлых лет, на падлборды встают люди и за 70. Потому что это позитивное и полезное мероприятие! "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Во-первых, гребля на SUP-доске способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Во-вторых, вода – лучший антистресс для нашего организма. Она расслабляет и успокаивает. Поэтому еще один важный пункт влияния на здоровье – это снятие стресса. И, в-третьих, «Фонтанка-SUP» – это всегда знакомства с потрясающими людьми и возможность показать себя! Потрясающие видео с высоты птичьего полета самого первого Фестиваля, который состоялся практически вопреки - погоде, времени года и прочим сложностям в октябре. Показать себя на фестивале - можно и нужно. Фишка «Фонтанки-SUP» - водный карнавал. Сёрферы наряжаются в костюмы и украшают свои доски, зрители и гости на берегу выбирают самых креативных (в этом им помогают волонтеры, записывая каждое мнение), а друзья и партнеры Фестиваля победителям раздают ценные призы. Вот, к примеру, "красавчик" прошлого года - Синий динозавр - Кирилл Анисимов. Зрители оценили его за целеустремленность – несколько раз за маршрут динозавр падал в воду, но снова вставал и продолжал движение. За волю к победе и оригинальность костюма участник получил сразу два крупных приза от партнеров фестиваля. "Фонтанка.ру"

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12 августа, 08:35 Интернет-газета «Фонтанка.ру» уже в третий раз проводит фестиваль «Фонтанка-SUP», под девизом: "В Питере - плыть!", который знакомит горожан с сапсёрфингом во всем его великолепии и простоте! Редакция нашей интернет-газеты любит, умеет, практикует этот вид спорта. Накануне фестиваля команда "Фонтанки" обкатала карнавальный маршрут и костюмы, встав на сапы в 5 утра во главе с главным редактором Александром Горшковым. Оберегали и инструктировали необычную компанию на паддлбордах друзья фестиваля – профессиональные инструкторы по SUP-серфингу, руководитель школы сапсёрфинга NEVA SUP Асим Садиев и представитель регионального отделения Федерации серфинга в Санкт-Петербурге Олеся Петрушева. Вообще, в этом году практически все школы сапсёрфа Петербурга и области активно приняли участие в подготовке нашего мероприятия. Советом, знаниями предмета, инвентарём. За два дня до фестиваля найти в городе и окрестностях сап в аренду было не реально. Обращайте внимание на крепких людей с флагами, умело орудующих веслом - "всё это опытные моряки". В фестивальной колонне сегодня наши ребята из редакции "Фонтанки" плывут тоже, как положено - под предводительством главреда, с флагом издания и в брендированных футболках. В минувшем году организаторы «Фонтанки-SUP» сделали упор на спорт высоких достижений и провели первый в России Кубок по SUP-серфингу. В первом этапе кубка на длинной дистанции — 8 км – приняли участие 29 спортсменов: 21 мужчина и 8 женщин. Немного познавательного: SUP — от английского «Stand up paddle» — стоящий с веслом. В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферам в отсутствии волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде — используя весло. Все новости, фотографии и видео о заплывах прошлых лет собраны в рубрике Фонтанка-SUP.

12 августа, 08:30 Уже через пару часов с набережной Мойки стартует III международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP». Стартовый городок уже начал свою работу в районе Марсова поля напротив павильона Росси. Здесь до 10.00 утра волонтерам «Фонтанки-SUP» предстоит выдать стартовые номера и помочь спуститься на воду нескольким сотням любителей сапсёрфа. Стартовый номер обеспечивает вам страховку на территории Фестиваля и возможность выиграть призы от партнеров и организаторов. ! Помните, если вы едете на одном сапе и вас несколько человек, регистрация должна быть у каждого. Это важно. ! Лица младше 12 лет на воду не выходят. Все, что необходимо знать супергероям, которые сегодня пройдут на сапах более 8 километров по рекам и каналам в центре города, мы собрали ЗДЕСЬ. "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Посмотреть на эту водную фиерию может каждый, ЗДЕСЬ мы собрали лучшие обзорные точки по пути следования маршрута. "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Карнавальный маршрут пройдет под 14 мостами. Участники поплывут по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. Кульминацией станет сап-парад под Итальянским мостом у Спаса на Крови. Финиширует колонна в точке старта — у павильона Росси. Тайминг мероприятия следующий: 08.00 – начало работы стартового городка и партнерских зон. Сбор и регистрация участников. 08.30 – прибытие спасателей. Выдача футболок, распределение на воде. Получение сапов. 09.00 – спуск на воду участников. 10.15 – торжественное открытие мероприятия с участием ведущего, Адмирала фестиваля, Администрации города, руководителей «Фонтанки.ру». Барабанное Шоу. 10.30 – старт участников. 12.00 – 13.00 – РЕЧНОЙ КАРНАВАЛ. Торжественное открытие на сцене. 12.30 SUP-парад на Итальянском мосту с участием Адмирала фестиваля и военно-морского оркестра. 13.00 – финиш участников, координация покидания воды. 13.30 – полное освобождение акватории. 14.00 – РЕЧНОЙ КАРНАВАЛ, Набережная. Театрализованное открытие Речного карнавала. 14.30 – 15.30 – награждение победителей на сцене. 15.30 – 18.00 – программа карнавала. 18.00 – окончание мероприятия. – возможно будет корректироваться на 10-15 минут в зависимости от прохождения колонны.