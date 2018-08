Фестиваль «Фонтанка-SUP» в прямом эфире

12 августа, 08:35

Интернет-газета «Фонтанка.ру» уже в третий раз проводит фестиваль «Фонтанка-SUP», под девизом: "В Питере - плыть!", который знакомит горожан с сапсёрфингом во всем его великолепии и простоте! Редакция нашей интернет-газеты любит, умеет, практикует этот вид спорта. Накануне фестиваля команда "Фонтанки" обкатала карнавальный маршрут и костюмы, встав на сапы в 5 утра во главе с главным редактором Александром Горшковым.

Оберегали и инструктировали необычную компанию на паддлбордах друзья фестиваля – профессиональные инструкторы по SUP-серфингу, руководитель школы сапсёрфинга NEVA SUP Асим Садиев и представитель регионального отделения Федерации серфинга в Санкт-Петербурге Олеся Петрушева. Вообще, в этом году практически все школы сапсёрфа Петербурга и области активно приняли участие в подготовке нашего мероприятия. Советом, знаниями предмета, инвентарём. За два дня до фестиваля найти в городе и окрестностях сап в аренду было не реально. Обращайте внимание на крепких людей с флагами, умело орудующих веслом - "всё это опытные моряки".

В фестивальной колонне сегодня наши ребята из редакции "Фонтанки" плывут тоже, как положено - под предводительством главреда, с флагом издания и в брендированных футболках.

В минувшем году организаторы «Фонтанки-SUP» сделали упор на спорт высоких достижений и провели первый в России Кубок по SUP-серфингу. В первом этапе кубка на длинной дистанции — 8 км – приняли участие 29 спортсменов: 21 мужчина и 8 женщин.

Немного познавательного: SUP — от английского «Stand up paddle» — стоящий с веслом. В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферам в отсутствии волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде — используя весло. Все новости, фотографии и видео о заплывах прошлых лет собраны в рубрике Фонтанка-SUP.