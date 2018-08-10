Очевидцы: в баре на Думской был слышен взрыв. Полиция не подтверждает

Экстренные службы Петербурга работают на пересечении Думской улицы и улицы Ломоносова вечером 10 августа. По словам очевидцев, в одном из баров был слышен взрыв.

Фото с места происшествия в соцсетях выложили горожане. На месте находятся машины МЧС, полиции и реанимация. По словам автора поста, в одном из заведений якобы произошел «взрыв трансформаторной будки». Получить оперативный комментарий от МЧС «Фонтанке» не удалось. В правоохранительных органах нашему корреспонденту информацию о взрыве не подтвердили.