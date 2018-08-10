СМИ: Греция отзывает посла из Москвы. Дипломатический конфликт продолжается

Греческий посол в России Андреас Фриганас возвращается в Афины. Решение принимал лично глава внешнеполитического ведомства Никос Котзиас.

Об этом 10 августа РИА «Новости» сообщил источник в правительстве, информацию подтвердили и неназванные греческие дипломаты. Фриганас вернётся в Афины в ближайшее время, кто займёт его место — пока неизвестно.

Отзыву посла предшествовал дипломатический конфликт. Греция выслала из страны двух российских представителей, ещё двоим запретила въезд в страну. Их обвиняют во вмешательстве во внутренние дела республики и незаконных действиях против национальной безопасности Греции. Россия ответила зеркально, решение иностранные коллеги назвали необоснованным.