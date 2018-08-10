Посмертную маску Сталина продали на аукционе в Лондоне. Продавец нашел ее случайно в вещах дедушки

На аукционе The Canterbury Auction Galleries продали посмертную маску Иосифа Сталина и слепки кистей его рук. Как сообщается на сайте аукциона, за них заплатили 17,3 тыс. долларов.

Сотрудник аукциона Дэн Пондер рассказал, что был изумлен такой ценой. Такую же маску продали в 2012 году за 6 тысяч долларов. «Никто не ожидал, что стоимость маски составит 17,3 тысяч», – заявил Пондер.

Он также рассказал о том, как маска оказалась на аукционе. Предыдущий владелец случайно нашел ее в вещах покойного деда. «Он объяснил, что нашёл артефакт, разбирая имущество деда после его смерти: тот был моряком торгового флота и, предположительно, приобрёл её во время одного из плаваний», – пояснил Пондер.

Маска длиной в 32 сантиметра была изготовлена скульптором Матвеем Манизером, который в то время занимал пост вице-президента Академии художеств СССР. Всего таких масок было сделано 12.