В «Бордо» подтвердили интерес к Дзюбе. Но купить его пока «не вышло»

Французский клуб «Бордо» заинтересован в приобретении нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Об этом главный тренер «Бордо» Густаво Пойет рассказал 10 августа «Спорт-Экспрессу».

Пойет подчеркнул, что французы ранее уже пытались купить футболиста, однако «ничего не вышло». «Сейчас уже будет трудно», – заявил тренер «Бордо». Правда, не пояснил — с чем связаны сложности. На уточняющий вопрос журналистов о том, насколько велика вероятность переезда Дзюбы во Францию, Пойет ответить не смог.

Возможно, «Бордо» не может договориться с «Зенитом» о цене игрока, который подорожал после чемпионата мира, на котором довольно успешно выступил. Ранее сообщалось, что в покупке Дзюбу также заинтересован китайский клуб «Шанхай Шеньхуа».