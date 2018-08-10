Путин и президент Финляндии встретятся в Сочи 22 августа

Кремль и канцелярия финского президента официально подтвердили место и дату встречи Владимира Путина и Саули Ниинистё в России.

Главы государств встретятся в Сочи 22 августа. "В ходе переговоров планируется рассмотреть ключевые темы российско-финляндского сотрудничества, а также обсудить ряд актуальных международных и региональных вопросов", – говорится в сообщении Кремля.

В канцелярии президента Финляндии добавляют, что встреча пройдёт в резиденции Путина, после переговоров пройдёт пресс-конференция.

О других пунктах программы президентов в Сочи не упоминается. Напомним, ранее СМИ предположили, что Путин и Ниинистё могут посетить хоккейный матч или даже сами выйти на лёд.

В предыдущий раз лидеры России и Финляндии беседовали во время саммита Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля.