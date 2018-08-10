Следствие расценило пожар в Кондопоге как уничтожение культурного наследия. Подозреваемых в уголовном деле нет

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в карельской Кондопоге, который утром 10 августа полностью уничтожил деревянную церковь XVIII века постройки.

Уголовное дело, как сообщает «Медуза», возбуждено по 243 статье УК — уничтожение объектов культурного наследия. Ранее в МЧС Карелии предположили, что памятник архитектуры подожгли специально. Подозреваемых у следствия пока нет.

Также выдвигалась версия, что Успенская церковь загорелась из-за неосторожности туристов. Как объяснила «Фонтанке» директор музея Кондопожского края Ольга Локтева, назадолго до пожара здание покинула очередная группа гостей. Электричество в церковь не проведено.

Пожар начался около десяти утра и почти моментально охватил всю церковь.