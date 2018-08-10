Происшествия
Следствие расценило пожар в Кондопоге как уничтожение культурного наследия. Подозреваемых в уголовном деле нет
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в карельской Кондопоге, который утром 10 августа полностью уничтожил деревянную церковь XVIII века постройки.
Уголовное дело, как сообщает «Медуза», возбуждено по 243 статье УК — уничтожение объектов культурного наследия. Ранее в МЧС Карелии предположили, что памятник архитектуры подожгли специально. Подозреваемых у следствия пока нет.
Также выдвигалась версия, что Успенская церковь загорелась из-за неосторожности туристов. Как объяснила «Фонтанке» директор музея Кондопожского края Ольга Локтева, назадолго до пожара здание покинула очередная группа гостей. Электричество в церковь не проведено.
Пожар начался около десяти утра и почти моментально охватил всю церковь.
Справка:
Церковь Успения Божией Матери находится на территории бывшей деревни Кондопога - прародительницы одноименного города. Храм возвышался на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание было построено в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Ее изображение нанесено на герб Кондопожского района и Кондопоги.