«Фонтанка» за 60 секунд — 6 - 10 августа

В Боткинской больнице «Фонтанка» нашла «могильник» с сотнями пакетов биоматериалов инфицированных больных и шприцами. Их никто не охраняет. И выкидывают их непонятно куда.

Георгий Полтавченко пойдет на новый губернаторский срок. Главная интрига: будут ли у действующего градоначальника конкуренты, или получится как в 2014 году?

Пышечная на Большой Конюшенной показывает убытки, а её 70-летние хозяйки рискуют остаться без помещения уже в 2019 году. Если им не поможет вышеупомянутый гражданин.

В Гатчине нашли неизвестную рукопись. Говорят - Жан-Жака Руссо. Эксперт по литературе эпохи Просвещения по просьбе «Фонтанки» изучила манускрипт и заявила: не, почерк — не его.

Настоятель Сампсониевского монастыря попал в смертельное ДТП на своём BMW. Но быстро покаялся и предложил родственникам сбитой женщины и ее детям простить.

Возможные (!) американские санкции подорвали российские акции и курс рубля. Четверг и пятницу рынки прожили в свободном падении.

Бывший глава петербургского Центра контроля качества попал в СИЗО. Заявил, что пробовал наркотики, но завязал. А обвиняют его в хищении премий сотрудницы.

Борис Ротенберг приобрел несколько участков на Пулковском шоссе. Все гадали — будет ли там гоночная трасса «Формулы-1». «Фонтанке» он рассказал про свой новый проект.

Трамвай в Кудрово — кому, кроме купивших там жилье, надо? Вроде бы не Смольному, не правительству области.

Арестованный по обвинению в хищении денег дольщиков в Мурино Дмитрий Астафьев – экстраординарная личность. Мы вспомнили, как он собирался закрыть «Фонтанку» и многое другое.

Помощник Владимира Путина предложил российским промышленникам поделиться 500 млрд рублей, которых не хватает на «майские указы». Ну, мол, делиться надо. Петербургские чиновники давно освоили такую схему.

И напоследок - Рособрнадзор снова разрешил Европейскому университету учить студентов. Вуз не сдавался и получил лицензию с четвертой попытки.