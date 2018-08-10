Что нужно знать супергероям «Фонтанки-SUP»

1 Для чего нужны стартовые номера и где их забрать

🏄 Вы с нами, если вы успели зарегистрироваться на официальном сайте «Фонтанки-SUP» http://fontankasup.ru/ до 10 августа и после регистрации всплыл текст "Ура! Ваша заявка зарегистрирована". Подтверждение на почту приходить не должно.

🏄 Следующий шаг – получение стартового номера

Чтобы не стоять в очереди в день фестиваля, можно приехать за старотовым номеров в субботу БЦ "Лениздат" (наб. Фонтанки 59) на ресепшн c 11:00 до 16:00. Всем, кто получит стартовый номер заранее, рекомендуем приезжать на карнавал к 8:30 утра 12 августа.

12 августа выдача стартовых номеров начнется с 8.00 до 10.00 утра в шатрах на набережной Мойки напротив павильона России со стороны Марсова поля.

Стартовый номер обеспечивает вам страховку на территории Фестиваля и возможность выиграть призы от партнеров и организаторов.