Что нужно знать супергероям «Фонтанки-SUP»
Поздравляем, 890 человек зарегистрировались для участия в III международном фестивале сапсёрфинга «Фонтанка-SUP». На креатив в оформлении доски и костюма осталось всего два дня. Уже в 8.30 утра 12 августа мы встречаемся на набережной Мойки напротив павильона России со стороны Марсова поля, чтобы войти в историю как самый большой в Восточной Европе и единственный в своем роде российский фестиваль SUP-серфинга.
- Для чего нужны стартовые номера и где их забрать
- Техника безопасности на территории Фестиваля
- Тайминг фестиваля
- Маршрут фестиваля
- Кто все эти люди и зачем они плывут
- Призы и конкурсы для сапсёрферов
- #fontankasup #впитереплыть #фонтанкаsuperhero
- Что такое «Фонтанка-SUP – 2018»
- Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP – 2018»
1 Для чего нужны стартовые номера и где их забрать
🏄 Вы с нами, если вы успели зарегистрироваться на официальном сайте «Фонтанки-SUP» http://fontankasup.ru/ до 10 августа и после регистрации всплыл текст "Ура! Ваша заявка зарегистрирована". Подтверждение на почту приходить не должно.
🏄 Следующий шаг – получение стартового номера
Чтобы не стоять в очереди в день фестиваля, можно приехать за старотовым номеров в субботу БЦ "Лениздат" (наб. Фонтанки 59) на ресепшн c 11:00 до 16:00. Всем, кто получит стартовый номер заранее, рекомендуем приезжать на карнавал к 8:30 утра 12 августа.
12 августа выдача стартовых номеров начнется с 8.00 до 10.00 утра в шатрах на набережной Мойки напротив павильона России со стороны Марсова поля.
Стартовый номер обеспечивает вам страховку на территории Фестиваля и возможность выиграть призы от партнеров и организаторов.
! Помните, если вы едете на одном сапе и вас несколько человек, регистрация должна быть у каждого. Это важно.
! Лица младше 12 лет на воду не выходят.
! Спуск на воду участников без стартовых номеров не допускается.
2 Техника безопасности на территории Фестиваля
Участники обязаны знать и соблюдать требование техники безопасности на воде, прослушать инструктаж по технике безопасности и неукоснительно следовать его указаниям.
🏄 На спортивно-развлекательном мероприятии «Фонтанка-SUP» участники обязуются соблюдать правила общественного порядка и поведения.
🏄 В целях безопасности Организатор рекомендует участникам заплыва использовать шлем и спасательный жилет, также необходим страховочный ЛИШ.
*Лиш (англ. leash) — страховочный поводок от кайтера к оборудованию.
🏄 По ЭТОЙ ссылке подробно о технике безопасности на воде.
🏄 В случае чрезвычайной ситуации участники должны обратиться за помощью к спасателям в голубых футботках с надписью «СПАСАТЕЛЬ», которые будут сопровождать колонну.
🏄 Организатор мероприятия не несет ответственности за вред, причиненный Пользователем себе самостоятельно, в результате умышленных или неосторожных действий по причине несоблюдения им правил техники безопасности.
3 Тайминг фестиваля
8.00 – начало работы стартового городка и партнерских зон. Сбор и регистрация участников.
08:30 прибытие спасателей. Выдача футболок, распределение на воде. Получение сапов.
09:00 Спуск на воду участников.
10.15 – торжественное открытие мероприятия с участием ведущего, Адмирала фестиваля, Администрации города, руководителей Фонтанка.ру. Барабанное Шоу.
10.30* – старт участников.
12.00 – 13.00 РЕЧНОЙ КАРНАВАЛ. Торжественное открытие на сцене.
12.30* – SUP -парад на Итальянском мосту с участием Адмирала фестиваля и военно-морским оркестром.
13.00 – финиш участников, координация покидания воды.
Работа ведущего на площадке фестиваля: интерактивное общение с участниками и гостями фестиваля, комментирует финиш участников.
13.30 – полное освобождение акватории.
14.00 – РЕЧНОЙ КАРНАВАЛ, Набережная. Театрализованное открытие Речного карнавала.
14.30 –15.30 награждение победителей на сцене.
15.30 – 18.00 программа карнавала.
18.00 – окончание мероприятия.
* – возможно будет корректироваться на 10-15 минут в зависимости от прохождения колонны.
4 Маршрут фестиваля
Карнавальный маршрут пройдет под 14 мостами. Участники поплывут по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. Кульминацией станет сап-парад под Итальянским мостом у Спаса на Крови. Финиширует колонна в точке старта — у павильона Росси.
🏄 Зона для уставших: вы можете остановится и сойти с дистанции как обозначено на карте, пристань наб. Крюкова канала в районе дома 20 в своре Щепного переулка.
5 Кто все эти люди и зачем они плывут
890 любителей сапсёрфа зарегистрировались на третий международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP». География вдохновляет – Финляндия, Кипр, Беларусь, Украина, Польша. Россия представлена более 10 городами, включая столицу. Естествено, что львиная доля участников – это жители Петербурга и Ленинградской области. Возраст любителей сапсёрфа ограничен только нижней планкой в 12 лет. Как показал опыт прошлых лет, на падлборды встают люди и за 70. Потому что это позитивное и полезное мероприятие!
Во-первых, гребля на SUP доске способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Во-вторых, вода – лучший антистресс для нашего организма. Она расслабляет и успокаивает. Поэтому еще один важный пункт влияния на здоровье – это снятие стресса. И, в-третьих, «Фонтанка SUP» – это всегда знакомства с потрясающими людьми и возможность показать себя!
6 Призы и конкурсы для сапсёрферов
В минувшем году организаторы «Фонтанки-SUP» сделали упор на спорт высоких достижений и провели первый в России Кубок по SUP-серфингу. В первом этапе кубка на длинной дистанции — 8 км – приняли участие 29 спортсменов: 21 мужчина и 8 женщин.
В этом году темой Фестиваля, под уже традиционным девизом: «В Питере — плыть», стал карнавал Мира. В мифах, сказках и комиксах каждого народа есть свои супергерои – они охраняют Мир и борются со Злом. Именно им – самым разным положительным персонажам всех времен и народов: от богатырей до суперменов, – «Фонтанка-SUP» и предложила 12 августа встретиться в карнавальном шествии на петербургской воде.
Кроме всеобщего веселья участники карнавала на воде получат шанс выиграть призы от партнеров и организаторов Фестиваля (http://fontankasup.ru/#rec57785526)– за лучший костюм и оформление доски.
Спецноминация предусмотрена для сапсёрферов, предпочитающих гулять по воде со своими домашними питомцами - «Я и ценный пассажир».
Отдельный приз за «Самое вдохновляющие выступление» подготовил наш инновационный партнер компания «Газпром нефть» .
Команда «Газпром нефти», к слову, станет самой большой креативной командой фестиваля. Участники представят вклад Петербурга в арктическую программу компании «Время Арктики». Впервые в акватории Мойки и Фонтанки пройдет уменьшенная копия ледокола «Александр Санников», проплывут моржи и кайры, добавив в летний речной карнавал арктической романтики. И у них есть все шансы победить в номинации «Корпоративная команда», в которой принимают участие наши партнеры.
7 #fontankasup #впитереплыть #фонтанкаsuperhero
Организаторы праздника также запускают массовый фотоконкурс, в котором может участвовать любой желающий. Все просто, нужно выложить в соцсети свои фото с нашего карнавала с хештегами #fontankasup #впитереплыть. Автор фотографии набравшей большее количество лайков до момента награждения (14.30 12 августа) тоже получит приз.
Не забывайте, что итоги еще одного фотоконкурса «Фонтанка-SUP» тоже будут подведены на фестивальной сцене в момент награждения.
Мы будем искать самые крутые фотографии по тегу #фонтанкаsuperhero на паддлборде из любых, а лучше – самых необычных точек земного шара, где доводилось побывать на сапе.
8 Что такое «Фонтанка-SUP – 2018»
Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит интернет-газета «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по развитию туризма правительства Петербурга.
Все новости фестиваля в рубрике Фонтанка-SUP.
Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru
9 Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP – 2018»
Инновационный партнер – «Газпром нефть»
Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA
Стратегический партнер – Группа «Эталон»
Капитальный партнер – Холдинг «Городские Инновационные Технологии»
Официальный страховой партнер - АО " СК ГАЙДЕ"
Партнер - компания PAROC
Партнер – XXIII Международный теннисный турнир St. Petersburg Open
Партнер - Radical Sport
Информационную поддержку оказывают:
Генеральный информационный партнер – Кудаго
Официальный online-партнер – Горбилет и Блог Фиеста
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