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Общество
10.08.2018 19:42
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ВЦИОМ фиксирует снижение доверия к Путину. Падение втрое меньше, чем по замерам фонда «Общественное мнение»

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, деятельность российского президента как государственного института одобряют почти 63% населения. О доверии Владимиру Путину заявили 36% респондентов. По обоим показателям рейтинг главы государства падает, но данные ВЦИОМ не столь критичны, как других исследователей.

Опрос, результаты которого были опубликованы центром 10 августа, не зафиксировал падения рейтинга на 30%, как это отражено в данных фонда «Общественное мнение». Однако в целом ВЦИОМ также подтверждает снижение уровня доверия к президенту. С середины июня, когда деятельность Путина одобряли 72% опрошенных, к началу августа таких среди россиян осталось на 10% меньше. Примерно так же, до 30%, упал рейтинг премьер-министра и до 36% показатели российского правительства в целом. 

Обратная шкала, неодобрение, как и у ФОМ, показывает рост, но тоже менее существенный. Деятельность президента не одобрили 26,7% по сравнению с 18% в июне. Недовольство деятельностью главы правительства перевалило за половину — критично настроены 55% респондентов. К вотчине Дмитрия Медведева претензии есть у 48,5% опрошенных. 

Доверяют Владимиру Путину, по данным ВЦИОМ, почти 36% россиян, рейтинг за лето просел на 10%. Вслед за лидером идут Сергей Шойгу (14,8%) и Сергей Лавров (13,4%), у Медведева осталось 7% доверяющих.

Не доверяют президенту 5,5%, это почти вдвое больше, чем в начале лета. На второй строчке антирейтинга находится глава кабмина, у него 28,4% голосов. На один процент его опередил Владимир Жириновский. 

«Единая Россия» на гипотетических выборах в августе потеряла почти 15 процентов — ее рейтинг одобрения упал с 49% в июне до 35% в августе. 

По данным ФОМ, рейтинг президента достиг исторического минимума, за него проголосовали бы не больше 45% россиян. С мартовских выборов он потерял около 30% сторонников. 

В худшую сторону меняется отношение к президенту и по данным «Левада-центра», внесенного в реестр некоммерческих объединений, выполняющих функции иностранного агента. 

Рейтинги президента и правительства начали падать после внесения в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста.

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