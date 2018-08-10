Васильевскому острову в квитанции докинули прошлого

Суд обязал управляющие компании возместить долги обанкротившегося ЖКС. Доставать миллионы будут из кошельков жителей. В списке полторы сотни домов на Васильевском острове. В некоторые раздутые квитанции уже принесли, остальные не за горами.

Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

Первой о необходимости раскошелиться жителям своих домов сообщила компания «Мир». Невнятное объявление на дверях в июне не впечатлило, но не по-летнему суровая квартплата незамеченной остаться не могла. И то, что установку счётчика никто как будто и не заказывал, от расходов не убережёт. В управляющих компаниях разводят руками: не обессудьте, это не мы. Миллионные долги перед ресурсоснабжающей организацией стали очередным приветом с того света. Платили бы безболезненно, но подвела забывчивость предыдущего, «путинского» ЖКС.

Июльские квитанции, которые пришли в начале августа, уже неприятно удивили жителей 12-й, 14-й, 15-й линий Васильевского острова. Все они находятся под управлением компании «Мир». Соседи из других домов той же компании услышали, забеспокоились и припомнили листок за подписью УК, который вывесили в парадных месяца полтора назад.

Тогда больше внимания уделили небрежности изложения, чем предупреждению: в платёжки за июль добавят расходы на узлы учёта тепловой энергии (УУТЭ). Их установила АО «Теплосеть СПб», собирать для неё деньги будут по решению суда. Особо интересующимся в бухгалтерии уточнили, что приборы стоят давно, а теперь суд обязал жителей расплатиться. При этом дополнительная строка расходов появилась не у всех.

«Слышал об этом от соседей, видел объявление, но пока просвистело над головой. Видимо, «Мир» выставлять суммы будет в шахматном порядке. Сначала «Теплосеть» приходит и просит, теперь управляйка на нас всё перекинет», – с возмущением рассказал «Фонтанке» Олег. Его дому на 4-й линии счёт за прибор ещё не выставили, но платить уже заранее не хочется. Желания нет у большинства. Говорят: не заказывали, собрания не созывали, бумажек никаких не подписывали. Впрочем, некоторые готовы один раз добавить на коммунальные расходы полторы тысячи ради будущей экономии и просто чтобы не связываться.

Вот только у одних счёт за УУТЭ уместился в полторы, а у других разогнался до пяти тысяч. И это в пределах одного здания. Между тем коллективные приборы учёта – те самые, что позволяют платить не по нормативу, а по расходу тепла всех жильцов плюс общедомовой обогрев, – стоят с 2013 года, и большей экономии не будет. Да и в той, что есть, сомневаются.

«У нас дом – на сцепке. В нашем свободного помещения для теплоузла не нашлось, так установили один прибор на три дома, – объясняет Олег. – Толку от этого счётчика, которого я у себя в доме не вижу? Меньше платят те, у кого собственный. В домах на 5-й линии, к примеру. И мы живём как Майами и Куба в одном районе».

Говорит, уже год безуспешно добивается собственного общедомового, а тут выясняется, что и за те, что есть, ещё не заплатили. Собрания, голосования и нежелание отдельно взятых жильцов тратиться отметает федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года. Он категоричен: общедомовым приборам (или узлам) быть, а собственникам помещений в многоквартирных домах за них платить. В комплекс устройств входит вычислитель, преобразователи расхода, температуры, давления, приборы индикации температуры и давления, а также запорная арматура. Всё в трубопроводы врезают ресурсоснабжающие организации, а потом ждут, пока управляющие компании соберут деньги с владельцев квартир и помещений и расплатятся за устройства. Цена одного в среднем – 350 тысяч рублей без учёта НДС. Может быть больше, в зависимости от типа теплоснабжения, наличия или отсутствия системы горячего водоснабжения и прочего, объясняют в газпромовской «дочке» «ТГК-1». Финансовое бремя впечатляет, но разом погашать не требуют, позволяя растянуть платежи на срок до пяти лет.

На Васильевском установкой узлов занималась «Теплосеть Санкт-Петербург», 74,99% в которой принадлежат «ТГК-1». Приборы установили в 2013 году, когда домами управлял государственный Жилкомсервис №2 Василеостровского района. Он и должен был обеспечить поквартирный сбор средств, в течение тех самых пяти лет добавляя в квитанции строчку «на УУТЭ». Опрошенные «Фонтанкой» жильцы перебрали сохранившиеся счета, но такой графы не нашли.

История кончины ЖКС №2, в ведении которого находился дом 17 по 2-й линии с бывшей квартирой Владимира Путина, подробно освещалась с 2012 года. В очереди кредиторов выделялась всё та же «ТГК-1». Ей жилкомсервис задолжал почти 200 миллионов. К вороху проблем добавилось уголовное дело экс-гендиректора Виктора Чалова, а потом и в отношении временного управляющего Андрея Коробова. www.fontanka.ru/2015/06/11/144/ Оздоровить ЖКС не вышло, в 2015 году его признали банкротом. Посреди такого нагромождения немудрено было забыть про обязательства перед «Теплосетью». Компания продолжала терпеливо ждать, а потом пошла в суд. Часть потраченного на счётчики отсудили, но ещё 22 миллиона так и не увидели.

В конце 2016 году «Теплосеть» снова попыталась взыскать недополученное, но процесс затянулся. В марте уже этого года арбитражный суд резонно заключил, что с мертвеца уже ничего не спросишь. Сбор средств за 116 приборов возложили на управляющие компании, под крыло которых ушли оснащённые устройствами дома.

«Мир» и «Возрождение» уже успели столкнуться с токсичностью наследства жилкомсервиса, для ООО «Тучков мост» подобное оказалось в новинку.

«У нас вообще только два дома. Средний проспект, 35, литера А, и 8-я линия, 49, – говорит «Фонтанке» гендиректор компании «Тучков мост» Татьяна Булатова. – Есть ещё несколько домов в так называемой «сцепке», но приборы только на двух. В одном 17 квартир, в другом 37. Плату рассчитывают из количества квартир в доме и их площади: чем больше метраж, тем выше сумма. И 380 тысяч разом - это много».

При этом «Возрождению» наказано собрать 13 миллионов, «Мир» должен донести 9 миллионов. Все трое запросили отсрочки, хотя «Теплосеть», казалось бы, и так ждала достаточно. Но может ещё.

«Мы готовы обсуждать взаимно приемлемые варианты. Диалог с двумя компаниями ведётся», – заверили в организации.

Убедительности пока хватило только «Возрождению». 9 августа компания выложила в своей группе «ВКонтакте» список из 22 адресов с объяснением, где и сколько возьмут за счётчик с квадратного метра. Сумму предъявят в квитанциях за следующий месяц, хотя она вряд ли сильно испугает. Миллионы размажут по платёжкам на два года.

В УК «Мир» сдались раньше. К новой графе расходов жителей стали готовить в конце июня, то есть сразу после того, как проиграли апелляцию. На кассацию надежды мало, да и вступившее в силу решение нужно исполнять.

«Мы подавали в «Теплосеть» просьбу об отсрочке, но ответа не получили. Решено взыскать плату единовременно. Это 96 домов. Всё будем объяснять на собрании, оно назначено на 15 августа», – сознались в поспешности в компании. Смягчили удар только тем, у кого разовый платёж превысил пять тысяч рублей. Это 14 домов, собирать деньги с которых будут в несколько заходов.

«Тучков мост» с выходом пока не определился. Понятно, что платить придётся, но как много и как долго, не ясно. По словам Татьяны Булатовой, 6 июля юрист компании ездил в канцелярию «Теплосети» «с этим вопросом». Просили пять лет, ответа нет до сих пор.

«Мы совсем маленькая компания, если с нас разом взыщут средства, то мы обанкротимся. Мы умрём тогда, – признаётся Булатова и добавляет то, что заботит не только её компанию: – Как будем собирать деньги, когда нет ни паспортов на эти узлы, ни когда они были сданы, ни проектов, ничего? Это же был 2013 год, а сейчас 2018-й».

«Осчастливить» своих жителей пока планируют в сентябре. Вернувшихся собственников соберут на собрание и объявят о неизбежном. Если «Теплосеть» даст добро на пятилетнюю отсрочку, то отвыкнуть от строки «на установку/замену УУТЭ» собственники квартир не успеют. Срок службы приборов чуть больше десяти лет, и в 2023 году как раз можно будет собирать на новый.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»