Договорились, или Как дороги Петербурга чуть не превратили в одну сплошную пробку

Перспектива перекрытия сразу трех мостов подряд - Большого Обуховского, Володарского и Александра Невского - создала конфликт между ремонтниками и городскими властями. Планы, грозившие фактически остановить автомобильное движение едва ли не половины города, отменили.

Михаил Огнев/архив "Фонтанки.ру"

На прошедшей неделе новости о дорожных перекрытиях могли заставить обитателей юго-запада Петербурга построить планы пересесть из личных авто в вагоны метро: планировалось, что сразу три последовательно расположенных друг за другом моста будут частично перекрыты на ремонт. И не на день-другой.

К счастью, госслужащие разных уровней сумели договориться между собой, но несколько дней все же петербуржцам пришлось перетерпеть адские пробки. Началось все 6 августа, когда одновременно вантовый и Володарский мосты оказались перекрыты. Так получилось потому, что за ремонт переправ отвечают разные ведомства – государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) – за Володарский, а ФКУ Управление дорогами (Упрдор) «Северо-Запад» за КАД и, соответственно, путепроводы магистрали.

Все дело в том, что ГАТИ при составлении графика ремонта Володарского опиралась на то, что 6 августа завершится ремонт двух полос внешнего кольца на вантовом мосту, и в тот же день планировали начать его ремонт – до 19 августа.

Колейность двух полос внешнего кольца переправы через КАД действительно уничтожили 6 августа. Просто сразу же начали ремонт двух полос вантового, но уже по внутреннему кольцу. В ГАТИ посчитали, что компания «ВАД», генеральный подрядчик осуществляющий ремонт КАД по контракту с Упрдором, нарушила сроки ремонта, и вечером 8 августа обвинили тех в «возникновении сложной дорожно-транспортной ситуации в городе».

В управлении полезли за словом в карман и нашли его к вечеру следующего дня: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает о том, что сроки производства ремонтных работ на Большом Обуховском мосту не были нарушены. Информация о дате, месте и сроках планируемых работ до их начала была предоставлена в ГАТИ. Возникновению сложной дорожно-транспортной ситуации в городе способствовало согласование сроков ограничения движения транспорта на Володарском мосту без учета ограничений, связанных с работами, проводимыми ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Пеняя друг на друга, чиновники нервничали – как и автомобилисты в жутких пробках: КАД стоял жестко.

Тем не менее, уже к 10 августа с вантового моста сняли ограничение движения, но лишь потому, что дорожники закончили ремонт раньше срока. В Упрдоре еще 9 числа пообещали, что с 11 августа по 1 октября будет проходить ремонт деформационного шва, и на внешней части КАД снова будет введено ограничение движения. Заявление прозвучало как объявление войны ГАТИ: даже если закончить ремонт на вантовом, то его все равно придется перекрыть, но по другой причине.

«Состояние элемента требует срочной замены, которая не может быть отложена или отменена. Внезапное разрушение конструкции шва может спровоцировать серьезное ДТП, в том числе с человеческими жертвами. Перенос сроков замены деформационного шва на более поздний период только усугубит дорожную ситуацию. При текущем состоянии шва невозможно обеспечить безопасные условия движения по этому участку КАД. Это означает, что и в случае переноса сроков ремонта здесь должны быть введены ограничения движения», – аргументировали в ведомстве.

В управлении официально сообщили о том, что предоставили в инспекцию информацию о сроках ремонта до начала работ. Тем временем в ГАТИ заверили, что своевременно ничего не получили от управления. Перца в эту и так горячую историю подбросила информация о том, что 13 августа начнется ремонт на мосту Александра Невского. Эксперт МОО «Город и транспорт» Владимир Валдин предположил, что из-за сложностей документооборота слаженно сработать не получилось.

«Есть такое понятие – связность сети. Чем больше вариантов проезда между разными точками, тем этот показатель выше. В Петербурге он достаточно низок из-за того, что город разделен Невой, мосты через которую редки. Например, по прямой между домами 77 по проспекту Обуховской Обороны и 34 по Октябрьской набережной – 700 метров. Однако если ехать на автомобиле, то придется преодолеть 8,5 км через любой из ближайших мостов. Чтобы повысить связность, нужны новые переправы. Ну или хотя бы не снижать существующий выбор... То, что на трех ближайших друг к другу мостах собирались одновременно вести ремонт – это просчет, несогласованность ведомств. Ни в коем случае нельзя закрывать 3 моста единовременно, это резко уменьшает транспортную доступность огромного количества объектов», – считает Владимир Валдин.

В итоге компромисс Упрдор и ГАТИ нашли лишь к 10 августа на совместном совещании. Приняли решение о том, что ремонт Володарского моста продолжится по графику, а замену деформационного шва на Большом Обуховском отложат до 20 августа, перекрытия не будет. Мост Александра Невского и вовсе будет ждать дорожников неопределенно долго.

«Отрадно, что в итоге разные ведомства смогли друг с другом договориться. Это значит, что даже в нашем безумном обществе есть шанс торжества здравого смысла над инструкцией. Тем не менее, эта ситуация обнажила назревшую проблему – отсутствие единого центра, который эффективно решал бы все дорожные вопросы, как это сделано, например, в Лондоне, где есть TFL. Там просто невозможно допустить рассогласованности. И если бы эта ситуация произошла там, то история, скорее всего, закончилась бы отставками», – подытожил эксперт МОО «Город и транспорт».

Вроде бы история закончилась хорошо. Только тревожный осадок остался от заявления Упрдор о том, что движение на мосту с изношенным деформационным швом даже без ведения работ нужно в любом случае ограничить. Если верить официальному заявлению ведомства от 9 августа, то получается, что быть уверенными в безопасности проезда по вантовому никто не может.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»