Происшествия
По подозрению в убийстве возлюбленной задержана жительница Петербурга. Ей хотелось больше тепла
В Петербурге раскрыто жестокое убийство 31-летней представительницы ЛГБТ-сообщества. Мотивом считается остывающая любовь.
Как стало известно «Фонтанке», 10 августа следствием Василеостровского района задержана 21-летняя Анастасия Налбандян. Она приехала в Петербург из Краснодарского края, сблизилась с женщиной, которая старше ее на десять лет. Совместное хозяйство вели в съемной квартире на улице Кораблестроителей.
Пять дней назад у пары случился тяжелый конфликт на почве остывающих отношений. Тело потерпевшей нашли в ванне с пробитой головой, изрезанной шеей и множественными следами побоев.
Подругу искали долго. Следы привели оперативников убойных отделов Василеостровского района и ГУ МВД в ее родные края. Девушка подтвердила личный мотив. Знакомы они были около двух лет. Вместе путешествовали. Но в последнее время наметилось охлаждение в одностороннем порядке.
У погибшей остался шестилетний сын. О нем подозреваемая знала.