По подозрению в убийстве возлюбленной задержана жительница Петербурга. Ей хотелось больше тепла

В Петербурге раскрыто жестокое убийство 31-летней представительницы ЛГБТ-сообщества. Мотивом считается остывающая любовь.

Как стало известно «Фонтанке», 10 августа следствием Василеостровского района задержана 21-летняя Анастасия Налбандян. Она приехала в Петербург из Краснодарского края, сблизилась с женщиной, которая старше ее на десять лет. Совместное хозяйство вели в съемной квартире на улице Кораблестроителей.

Пять дней назад у пары случился тяжелый конфликт на почве остывающих отношений. Тело потерпевшей нашли в ванне с пробитой головой, изрезанной шеей и множественными следами побоев.

Подругу искали долго. Следы привели оперативников убойных отделов Василеостровского района и ГУ МВД в ее родные края. Девушка подтвердила личный мотив. Знакомы они были около двух лет. Вместе путешествовали. Но в последнее время наметилось охлаждение в одностороннем порядке.

У погибшей остался шестилетний сын. О нем подозреваемая знала.