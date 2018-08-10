Откуда лучше всего смотреть фестиваль «Фонтанка-SUP»

Самым очевидным местом для того, чтобы наблюдать за сотнями участников SUP-карнавала, которые на несколько часов 12 августа изменят привычный вид на реки Петербурга, может являться любой ближайший к вам мост на Фонтанке и канале Грибоедова (сверьтесь с картой, чтобы не прождать серферов зря на Калинкином). Маршрут пройдет под 14 городскими переправами. Так что выбор огромен.

предоставлено «Газпром нефть»

Впрочем, если вы интересуетесь не только сапсёрферами, но и видами, то вам помогут наши небольшие советы: классический вид на Фонтанку вы найдете в окрестностях мостов Ломоносова и Аничкова. Классика для канала Грибоедова – набережные у Итальянского моста – с одной стороны открывается вид на плывущих, Казанский собор и Дом Зингера, с другой – на Спас на Крови. Еще одна достопримечательность канала – Банковский мостик – пока на реставрации, но, может быть, оно и к лучшему – не будет большого ажиотажа.

Менее популярные, но от того еще более "уютные" и петербургские точки – в Крюковом канале, где открывается перспектива колокольни Никольского собора, извилистая часть Грибоедова рядом с Львиным мостиком, а также спокойные пешеходные переправы – Горсткин мост, Красноармейский (на Фонтанке), еще один Красноармейский (уже на канале Грибоедова), Сенной и Мучной.

На случай дождя ведите себя, как истинные петербуржцы. Идите в Дом книги. И, прогуливаясь между стеллажами, смотрите в окна – оттуда будет прекрасный обзор.

Маршрут фестиваля «Фонтанка-SUP»

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит интернет-газета «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по развитию туризма правительства Петербурга.

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Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru