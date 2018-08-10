«Шаббат у меня не задался с самого утра». Центр «Э» подозревает в хранении антисемитской литературы лидера сионистского движения в Москве

Оперативники центра «Э» посетили офис еврейской общины в центре Москвы днем 10 августа. Найденную националистическую литературу, уверен адвокат лидера сионистского движения «Шахар», в помещение подбросили.

Как рассказал «Фонтанке» защитник Игорь Зубер, оперативники пришли в офис около двух часов дня. Они объяснили, что проводят доследственную проверку по заявлению на члена общины Александра Каргина – он возглавляет общественное движение «Шахар», действующее при московской синагоге.

В одном из помещений, доступ к которому никак не ограничен, полицейские нашли националистические книги, в том числе антисемитского толка. «Камер видеонаблюдения там нет, зайти может кто угодно. Книги Каргину однозначно не принадлежат. Вероятней всего, их просто подбросили», – рассказал адвокат.

Каргин на своей странице «ВКонтакте» пишет: «Шаббат у меня не задался с самого утра». И рассказывает о неожиданном вызове в общину от полиции. Также Каргин опубликовал фото найденных якобы у него книг. Среди них есть издания под названием «Окончательное решение еврейского вопроса», «Русский ответ на еврейский вопрос» и другие.

«Почти вся литература была националистической (в очень плохом смысле), а зачастую и просто антисемитской направленности. Книги а-ля "Катехизис православного человека" и "Окончательное решение еврейского вопроса" якобы хранились у МЕНЯ! У еврейского деятеля», – пишет Каргин.

На следующей неделе его ждут в полиции для дачи объяснений.