Grand California: «Фольксваген» открывает двери в большой дом

Volkswagen готовит к выпуску новую версию своего популярного кемпера, пишет новостной портал Yahoo.

Кемпер California получит теперь приставку Grand и будет строиться не на базе микроавтобуса VW Transporter, а на базе большого вэна Crafter. Это позволит оборудовать в Grand California полноценный санузел, двуспальную кровать для взрослых и два спальных места для детей. Есть также небольшая кухонька и два холодильника. Не говоря уж о том, что теперь, поскольку Crafter выше Transporter, нормальный взрослый человек сможет в «большой» California стоять во весь рост.

VW Grand California базируется на среднем шасси от фургона Crafter, общая длина кемпера – 6 метров, что существенно увеличивает внутреннее пространство. Высота Crafter позволила избавиться от характерной для «маленькой» California подъемной крыши-палатки. В качестве опции для Grand California, так же как и для «младшего» собрата, предусмотрена полноприводная трансмиссия 4Motion.

И последнее. Новинка появится на рынке в 2019 году. Но ее не стоит ждать… в Калифорнии. Кемпер предназначен в основном для европейского рынка, где он будет продаваться по цене, начинающейся с внушительной суммы 67 000 евро.