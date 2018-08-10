Россиянин попался на финской границе с поддельным «шенгеном» за 2200 евро

Гражданина Россиии с поддельными документами задержали на финской границе, сообщает 10 августа Погранохрана Финляндии.

По данным ведомства, инцидент произошёл 5 августа в пункте пропуска «Нуйямаа» («Брусничное»). Во время проверки документов инспекторы заподозрили, что итальянская виза в его паспорте принадлежит другому лицу. Приглядевшись получше, пограничники обнаружили, что «шенген» – подделка. Тем не менее, россиянину всё же удалось прокатиться с этой визой по Европе: он был с ней в Италии, Германии и Австрии. В ходе допроса также выяснилось, что виза обошлась ему в 2200 евро.

Мужчина вызван в суд Южной Карелии в качестве ответчика по подозрению в подделке документов. Ему грозит запрет въезд в страны Шенгена на несколько лет.