На развязке КАД с Московским шоссе собираются закрыть два съезда

Новое значительное ограничение движения введут во вторник, 14 августа, на развязке КАД с Московским шоссе (М-10 «Россия»).

Как сообщает 10 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на две недели, с 14 по 28 августа, будут полностью перекрыты два въезда на внешнее кольцо – из Ленинградской области с Московского шоссе и из Санкт-Петербурга с Витебского проспекта. Дорожники АО «ВАД» устранят там колейность и заменят гидроизоляцию.

Напомним, с понедельника, 13 августа, по 22 августа будут закрыты два съезда на развязке с Выборгским шоссе.

И новость дня: замена деформационного шва на внешнем кольце вантового моста через Неву (с закрытием двух полос) начнётся 20 августа, а не 11-го, как планировалось ранее.