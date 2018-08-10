«Боюсь, что мы превратим нормальный парк в непотребное место». Власти Москвы пообещали разобраться с сексом в Зарядье

Руководитель Департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников пообещал, что его ведомство займется проверкой сообщений о сексе в парке Зарядье. Об этом он заявил 10 августа радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал об участившихся случаях занятий сексом в парке. «Что значит "участились"?» – изумился Черников в ответ на вопрос журналистов. И заявил, что разберется с этой проблемой. Кстати, Кузнецов никакой проблемы не видит — он считает, что люди просто «чувствуют себя в городе безопасно и комфортно».

В Мосгордуме с такой оценкой не согласились. Председатель комиссии столичного парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова считает секс в парке «глупостью».

«У каждого есть квартиры, где он может этим заняться. Совсем не обязательно делать это в Зарядье. А то мы превратим нормальный парк, общественное пространство в какое-то непотребное место. Я этого боюсь. Я думаю, что правоохранительные органы должны этим заняться», – заявила она.

Отметим, по закону публичный половой акт расценивается как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Наказание предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.