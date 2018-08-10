«Делиться надо»: Помощник Путина прокомментировал свою инициативу по изъятию «сверхдоходов» у бизнеса

Помощник президента Владимира Путина Андрей Белоусов, который предложил изъять у нефтегазовых, горнодобывающих и химических предприятий сверхдоходы для исполнения майских указов, пояснил свою мотивацию.

«Целесообразно создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля – то есть изменения не зависящих от них макроэкономических факторов – и роста мировых цен на их продукцию», – заявил он 10 августа в интервью «Ведомостям».

По его словам, сейчас эти доходы изымаются у сырьевых компаний только через налог на прибыль, за исключением нефтяников – для них такой механизм предусмотрен формулами экспортной пошлины и НДПИ, но его нет для металлургов и химиков.

«Он (механизм изъятия) должен быть увязан с тремя факторами: ослаблением рубля, изменением конъюнктуры (как рост, так и снижение цен на продукцию) и обязательно инвестициями компаний в собственное производство, в том числе в наилучшие доступные технологии, позволяющие повышать экологичность производства», – считает Белоусов.

А критикам своего предложения, которое находится сейчас в проработке правительства, он напомнил главный закон капитализма: «Делиться надо».

Напомним, изначально речь шла о том, что 513,7 млрд руб. сверхдоходов хотят изъять у 14 предприятий. Позже в Минпромторге заявили, что список может быть расширен. Предложение раскритиковал владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Государство залезает в карман бизнеса для решения насущных задач постоянно. «Фонтанка» вспомнила сразу несколько петербургских примеров той же схемы, лишь с другим масштабом.