«Победа» начнет летать из Пулково в Стамбул, Лондон и Милан

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в октябре запустит новые регулярные рейсы из Петербурга. Как рассказали 10 августа в компании «Воздушные ворота Северной столицы», отечественный лоукостер свяжет аэропорт «Пулково» с Миланом (Бергамо), Лондоном (Станстед) и Стамбулом. Полеты будут выполняться на современных авиалайнерах Boeing 737-800.

Полеты в Стамбул будут осуществляться ежедневно. В Лондон можно будет улететь по понедельникам, средам, пятницам и субботам. В Милан – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Рейсы в столицу Великобритании уже выполняют «Россия» и British Airways, в Стамбул – «Россия» и Turkish Airways.

Авиакомпания «Победа» начала осуществлять полеты из Петербурга в октябре 2015 года. За семь месяцев 2018 года она обслужила в воздушной гавани Северной столицы 577 тысяч пассажиров. Сейчас маршрутная сеть включает 16 российских и зарубежных городов: Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Гюмри, Екатеринбург, Жирона, Калининград, Кельн, Махачкала, Минеральные Воды, Москва, Нальчик, Нижнекамск, Пиза, Ростов-на-Дону, Тбилиси.

Аэропорт «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России после аэропортов московского авиационного узла. За шесть месяцев 2018 года он обслужил 8 млн человек, что на 11,3% превышает результат за аналогичный период 2017 года.