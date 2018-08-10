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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
13.08.2018 16:00
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Конкурс грантов на программу СКОЛКОВО МВА - покрытие до 100%

Ежегодно Московская школа управления СКОЛКОВО среди талантливых и амбициозных кандидатов проводит конкурс на получение грантов. Впервые Школа предоставляет гранты, полностью покрывающие стоимость обучения по программе СКОЛКОВО MBA

Конкурс грантов на программу СКОЛКОВО МВА - покрытие до 100%

Фото предоставлено Бизнес-школой СКОЛКОВО

Марат Атнашев, ректор Московской школы управления СКОЛКОВО: «Наша цель – дать возможность будущим лидерам российского бизнеса, талантливым, активным и амбициозным студентам получить в стенах бизнес-школы образование международного уровня. Открывая конкурс грантов по программе СКОЛКОВО MBA, мы будем особенно ждать заявки из регионов. Эта редкая возможность, чтобы заявить о себе и учиться у профессионалов высочайшего уровня. Я желаю всем участникам конкурса удачи».

Сегодня Санкт-Петербург лидирует по количеству выпускников Бизнес-школы СКОЛКОВО из регионов, за исключением Москвы. За последний год доля петербуржцев в сообществе выпускников школы выросла на 35%. И теперь у петербуржцев есть возможность завоевать грант на флагманскую программу СКОЛКОВО МВА и стать частью этого сильнейшего бизнес-сообщества.

Уникальная международная программа в России

На программе СКОЛКОВО MBA преподают лучшие эксперты со всего мира. Это шанс получить знания от таких звезд мирового бизнес-образования, как Пьер Касс, Бенуа Лелё, Кит Гудалл, Моти Кристал и других.

Кто может участвовать в конкурсе.

Участвовать в конкурсе на получение грантов приглашаются предприниматели, управленцы и госслужащие, обладающие долгосрочным видением, умеющие приспосабливаться к изменяющимся внешним и внутренним условиям на рынке, способные нестандартно мыслить и стремящиеся к постоянному развитию.

Бизнес-школа СКОЛКОВО предлагает два образовательных гранта, которые полностью покрывают обучение, и несколько грантов с частичным покрытием стоимости (подробнее здесь) .

Потенциальные участники программы должны пройти следующие отборочные этапы конкурса грантов:

  • Необходимо подать заявку до 7 сентября 2018 г.
  • Заполнить аппликационную форму, прикрепить пакет документов, написать эссе;
  • Бесплатно пройти тест TalentQ;
  • Оплатить адмиссионный сбор;
  • Пройти тестирование на уровень владения английским языком;
  • Пройти Skype-интервью с комиссией.

По результатам прохождения этих отборочных этапов, финалисты будут приглашены на групповой этап конкурсного отбора который пройдет на Кампусе бизнес-школы СКОЛКОВО по мере набора конкурсантов. Участникам предстоит решение кейса и участие в командной игре. По результатам группового этапа успешные кандидаты попадут в финал конкурса, где будут защищать свой проект или решать бизнес-кейс перед экспертной комиссией.

Финал конкурса грантов на обучение по программе СКОЛКОВО МВА пройдет 25 и 27 сентября 2018 года в Москве.

Не сидите! Примите участие в конкурсе грантов.

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