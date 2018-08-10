Невский проспект на выходных снова перекроют участками - ремонт откладывали из-за мундиаля

В выходные, 11 и 12 августа, ремонтируемый Невский проспект в очередной раз полностью перекроют.

Главную магистраль города ремонтируют с середины апреля до конца августа. Осталось только два участка на Старо-Невском и три пары выходных для них:

от проспекта Бакунина до Исполкомской улицы, включая перекрёстки, – он будет закрыт с 23 часов 10 августа до 5 часов 13 августа;

от Перекупного переулка до площади Александра Невского – он будет закрыт с 23 часов 17 августа до 5 часов 20 августа, а затем с 23 часов 24 августа до 5 часов 27 августа.

Троллейбусы по Невскому от Бакунина (без перекрёстка) до Перекупного переулка (с перекрёстком) ходить не будут. На маршрут выйдут электробусы с динамической подзарядкой, причём не только из-за ремонта на Невском. Они смогут объехать ремонтируемый участок при выезде с улицы Александра Невского на Невский проспект, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Ремонт на Невском, как и весь сезон у дорожников, растянулся в этом году из-за чемпионата мира по футболу – во время приезда гостей улицы не трогали. До мундиаля обновили часть Невского от Дворцового моста до площади Восстания, подарив горожанам небольшой праздник – центр без машин.

В предстоящие выходные в Петербурге также будет множество мероприятий: «Фонтанка-SUP» и теплоходный карнавал, велопробег, соревнования по триатлону. Из-за них движение транспорта будут ограничивать и закрывать.

Напомним также, что ремонт моста Александра Невского, который должен был начаться 13 августа, отложили на неопределенный срок, чтобы спасти Невский район от пробок.