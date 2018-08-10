Путин и Макрон обсудили судьбу осужденного украинского режиссера Сенцова. В сообщении Кремля об этом умолчали
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели 10 августа телефонные переговоры. Об этом параллельно сообщили в Елисейском дворце и Кремле.
Причем сообщения довольно сильно отличаются. Пресс-служба французского лидера подчеркивает, что в ходе разговора Макрон «выразил президенту России свою обеспокоенность ухудшающимся состоянием Сенцова и призвал Россию срочно найти гуманитарное решение этой ситуации, сделав несколько предложений». Путин в ответ пообещал рассмотреть эти предложения. Кроме того, российский президент заявил, что обеспечит «срочное информирование» о состоянии украинского режиссера.
В сообщении пресс-службы российского президента Сенцов не упоминается вовсе. «Владимир Путин подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращению беженцев и временно перемещённых лиц в места их постоянного проживания», – говорится на сайте Кремля. «Затрагивались также некоторые другие темы», – так заканчивается сообщение о переговорах. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков только подтвердил, что вопрос о Сенцове «затрагивался».
Напомним, 9 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фото Олега Сенцова, который держит голодовку 88-й день. Фото передала российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, она же заявила, что состояние у украинца «удовлетворительное». Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан говорила, что состояние у него «катастрофическое».
Справка:
Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Глава государства 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.