Путин и Макрон обсудили судьбу осужденного украинского режиссера Сенцова. В сообщении Кремля об этом умолчали

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели 10 августа телефонные переговоры. Об этом параллельно сообщили в Елисейском дворце и Кремле.

Причем сообщения довольно сильно отличаются. Пресс-служба французского лидера подчеркивает, что в ходе разговора Макрон «выразил президенту России свою обеспокоенность ухудшающимся состоянием Сенцова и призвал Россию срочно найти гуманитарное решение этой ситуации, сделав несколько предложений». Путин в ответ пообещал рассмотреть эти предложения. Кроме того, российский президент заявил, что обеспечит «срочное информирование» о состоянии украинского режиссера.

В сообщении пресс-службы российского президента Сенцов не упоминается вовсе. «Владимир Путин подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращению беженцев и временно перемещённых лиц в места их постоянного проживания», – говорится на сайте Кремля. «Затрагивались также некоторые другие темы», – так заканчивается сообщение о переговорах. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков только подтвердил, что вопрос о Сенцове «затрагивался».

Напомним, 9 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фото Олега Сенцова, который держит голодовку 88-й день. Фото передала российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, она же заявила, что состояние у украинца «удовлетворительное». Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан говорила, что состояние у него «катастрофическое».