Двух полицейских убили в перестрелке на востоке Канады. Подозреваемый задержан

Полиция канадского города Фредериктон понесла потери при спецоперации по задержанию злоумышленника, который утром открыл стрельбу по людям. Среди четверых погибших — два сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщает полиция Фредериктона 10 августа, в результате утренней стрельбы на Бруксайд Драйв погибли четыре человека, в том числе два офицера полиции.

При спецоперации задержан один подозреваемый. О его возможных сообщниках и мотивах информации нет. Через три часа после звонка о выстрелах полиция сняла оцепление с квартала и разрешила жителям покидать дома.

Город Фредериктон с населением более 50 тысяч человек расположен на востоке Канады.