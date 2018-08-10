Следственный комитет расследует убийство, которого не было. Живой журналист Аркадий Бабченко не является доказательством

Инсценировка гибели российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве привела к неожиданным результатам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по убийству и методично его расследует.

Об уголовном деле стало известно 10 августа из запроса СКР, отправленного в «Новую газету». В нем указано, что дело по факту убийства Бабченко возбуждено 29 мая, то есть в день инсценировки. Обращение в редакцию связано с тем, что в 2011-м журналист работал на издание.

«Для установления всех обстоятельств уголовного дела прошу предоставить в наш адрес характеристику и надлежащим образом заверенную копию личного дела Бабченко А. А.», – пишет старший следователь Главного следственного управления СКР Пахтусов.

«Новая газета» разместила запрос в своем Twitter, дополнив одним словом: «Внезапно». На своем сайте она опубликовала документ в рубрике «Без комментариев».

Служба безопасности Украины провела инсценировку убийства Бабченко 29 мая 2018 года. На следующий день он пришел на пресс-конференцию и рассказал об обстоятельствах спектакля.

Аркадий Бабченко живет на Украине. В июне он пожаловался на существенные ограничения в связи с операцией СБУ. Так как поиск диверсионных групп, замысливших серию политических убийств, продолжается, журналист остается под усиленной охранной.