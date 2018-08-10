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Финляндия
10.08.2018 17:43
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Минтранс обещает организовать контроль на «дороге смерти» вдоль Сайменского канала, но как — не рассказывает

На известной серьезными ДТП дороге к Брусничному, по которой российские туристы ездят в Лаппеенранту, наконец будет контроль и порядок, заверил финнов Минтранс РФ. Однако делиться конкретикой о том, когда и как именно начнут бороться за безопасность на участке, в министерстве и подконтрольных ему ведомствах не торопятся.

Минтранс обещает организовать контроль на «дороге смерти» вдоль Сайменского канала, но как — не рассказывает

Александр Цыпин

Заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов во время встречи в Лаппеенранте со статс-секретарём Минтранса Финляндии Харри Пурсиайненом 9 августа заявил, что контроль за ПДД на технологической дороге вдоль Сайменского канала будет организован уже в этом году. Об этом 10 августа сообщает местное издание Etelä-Saimaa.

«По поводу технологической дороги приняты решения о новых мерах, касающихся организации движения. Мы поставим на дорогу российские дорожные знаки, и после этого российская полиция будет следить за движением. Большая часть ДТП происходит из-за того, что не соблюдаются правила дорожного движения, но сейчас контроль и порядок вернутся», – цитирует СМИ Аристова.

За последние несколько лет на технологической дороге вдоль Сайменского канала произошло несколько смертельных аварий. Дорогу у России арендует Финляндия, и по договору аренды финская сторона следит за её содержанием. Однако власти Суоми не раз говорили, что она не предназначена для того туристического потока, который сейчас по ней проходит. Дискуссия о строительстве альтернативной трассы продолжается долгое время.

В Минтрансе РФ отказались ответить на вопросы «Фонтанки» о том, в чём заключается упомянутый в релизе проект организации дорожного движения на технологической дороге вдоль Сайменского канала, когда будут установлены знаки и каким образом будет патрулироваться этот участок. «Просьба пользоваться информацией из пресс-релиза. Дополнений к нему не будет», – заявили в пресс-службе.

Минувшей зимой в целях безопасности Минтранс временно запретил движение на дороге Выборг — Брусничное для автобусов. Обеспокоенные оттоком туристов из Лаппеенранты власти финской Южной Карелии тогда высказали мнение, что вместо этой меры нужно ставить посты ДПС. В феврале ФГУ «Сайменский канал» (то самое, руководителя которого арестовали в апреле 2018-го в рамках дела о крупном мошенничестве со средствами на ремонт навигационного оборудования на Сайменском фарватере) объявило конкурс на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильной технологической дороге вдоль Сайменского канала на сумму 1,250 млн рублей. Заказ получило ООО «Петродорпроект». К 20 апреля подрядчик, в частности, должен был среди прочего разработать предложения по ограничениям для некоторых видов транспорта и по технической организации движения, включая светофоры, дорожные знаки, ограждения, искусственные сооружения и освещение.

В ФГУ «Севзапупрдор» отметили, что проектом организации движения на арендуемой Финляндией дороге занимается ФГУ «Сайменский канал», поэтому и информацией о реализации проекта они не владеют. В ведомстве лишь добавили, что участвовали в переговорах с финской стороной в качестве консультанта и выразили «готовность оказывать необходимую помощь ФГУ «Сайменский канал» при разработке проекта организации движения».

На многочисленные звонки «Фонтанки» и на письменный запрос в ФГУ «Сайменский канал» не ответили. В «Петродорпроекте» оперативный комментарий по содержанию проекта предоставить не смогли.


© Фонтанка.Ру

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