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Санкция на пытки. Арестованные сотрудники колонии дали показания на руководство Ярославского ФСИН

Сотрудники колонии № 1 Ярославля при допросах в качестве подозреваемых назвали фамилии руководителей УФСИН, которые, по их словам, были осведомлены о пытке заключенного Евгения Макарова. Видеозапись, по их словам, получила распространение благодаря любопытству начальствующего состава.

Как сообщает 10 августа «Новая газета», протоколы допросов арестованных сотрудников колонии Следственный комитет приобщал к ходатайствам об избрании меры пресечения. Материалы рассматривались в открытом судебном заседании.

Следователи оперировали допросами фсиновцев, чтобы мотивировать просьбу об арестах. Большинство фигурантов вину признало и детально вспомнило день 29 июня 2017 года, когда Макаров подвергся пыткам.

По утверждению сотрудников ИК-1, санкцию на применение к заключенному физической силы дал врио начальника колонии Николаев. Он, в свою очередь, получал одобрение в УФСИН Ярославской области. Макаровым многие были недовольны.

«Во время нанесения ударов у одного из сотрудников – Драчева С. П. – на груди был закреплен переносной видеорегистратор, – цитирует «Новая» один из допросов. -  Видеозапись была включена, потому что Николаев Д. А. дал указание проводить «воспитательную работу» под видеозапись, чтобы проверить выполнение его указаний… Далее видеозапись была мной перекопирована на флешку… Мне также известно, что в последующем эта видеозапись была передана первому заместителю начальника УФСИН по Ярославской области Баринову Г. А., который также просматривал ее».

В допросах в качестве зрителя упоминается еще один замначальника УФСИН – Александр Степанищев, отвечавший за воспитательную работу.

О проверке в отношении руководства УФСИН Следственный комитет пока не сообщал.

По версии следствия, в насилии над Макаровым участвовали 18 человек. Задержаны на данный момент 12. 

Об издевательствах над Макаровым стало известно 20 июля 2018 года после публикации «Новой газетой» видеозаписи из комнаты воспитательной работы. Сотрудники колонии наносили множественные удары дубинками по ступням потерпевшего и душили полотенцем. Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий».

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