Кремль пришел за металлургами. Афон, Яхтенный мост, фан-зона - как это делают в Петербурге

Андрей Белоусов, помощник президента Владимира Путина, предложил российским металлургическим, химическим и нефтяным компаниям поделиться «сверхприбылями» для исполнения «майских указов». Для начала отдать 500 млрд. И, несмотря на протест промышленников и обещания не повышать нагрузку на бизнес, инициатива оперативно пошла в проработку правительством.

Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Сумма, конечно, впечатляющая, особенно для акционеров этих частных компаний, которые уже начали избавляться от акций. Но государство залезает в карман бизнеса для решения насущных задач постоянно. «Фонтанка» вспомнила лишь несколько петербургских примеров той же схемы, лишь с другим масштабом.

Афонский монастырь и другие церковные проекты

В 2006 году по инициативе патриарха Кирилла и Дмитрия Медведева был создан общественно-попечительский совет Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря. В январе 2014 года совет собирался в резиденции премьер-министра в Горках. На заседании он объявил, что на восстановление монастыря уже собран миллиард рублей. Среди жертвователей на сайте фонда оказались компании «Газпромрегионгаз», застройщик ЛСР, банк «Траст», «Уралкалий», кемеровское ОАО «Междуречье», госструктуры – мэрия Москвы и, что удивительно, служба строительного надзора и Центр государственной экспертизы Санкт-Петербурга. Как выяснила «Фонтанка», в 2014 году государственные дорожные предприятия, призванные следить за чистотой города, направили в фонд восстановления Свято-Пантелеимонова монастыря в греческой монашеской республике порядка 17 млн рублей. Учитывая, что это бюджетные организации, по сути, скидывались за них все петербуржцы. Деньги пошли на восстановление отдельных объектов Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, на дорогу, которая ведет к скиту Старый Русик, а также реконструкцию скитов Ксилургу, Новая Фиваида и строительные работы в северо-западной части монастырского комплекса.

В 2016 году стало известно, что 90 млн евро было выделено на постройку Российского православного духовно-культурного центра в Париже недалеко от Эйфелевой башни. Как отмечал вице-премьер Приходько, недешевую отделку зданий комплекса также взяли на себя «внебюджетные источники».

Яхтенный мост

В 2016 году Смольный предложит дорожникам Петербурга скинуться на строительство Яхтенного моста – одного из восьми объектов, которые должны были появиться в городе по требованию ФИФА для проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018. Сделать это за бюджетные средства город уже не успевал, попытки найти инвестора провалились, а чемпионат приближался.

В итоге в возведение сооружения добровольно вложили 1,95 млрд рублей пять крупнейших строительных компаний города, которые имеют крупные государственные подряды. Отдали часть свой чистой прибыли: «Метрострой», «Пилон», «ВАД», «АБЗ-Дорстрой» и «Возрождение». Для этого они объединились в специальную группу «Открытое пространство». Позднее некоторых из её участников получили крупные дорожные подряды.

Фан-зона у парка 300-летия

Впрочем, есть и неудачные примеры, когда чиновники пытались, но не смогли овладеть капиталами бизнеса. Например, в 2013 году Смольный предложил трем строительным компаниям — ЮИТ, Setl City и ГК «Пионер» скинуться на покупку земельного участка стоимостью 400 млн рублей на Приморском шоссе и благоустроить территорию на правом берегу Невки под фан-зону для ЧМ-2018. Схема была похожа на взятие в заложники: в обмен компаниям предлагалась возможность согласовать их девелоперские проекты в одном из кварталов Приморского района, которые на тот момент несколько месяцев уже были «подвешены» из-за отказа чиновников. Но маленький шантаж Смольного не удался.

Фонд социальных обязательств застройщиков

Еще один мегапроект – Фонд социальных обязательств. Отметим, что идея создания «копилки», которая снимет с застройщиков необходимость строить для города социалку — школы, детские сады и поликлиники, — исходила от самих строительных компаний. Но, вложенная в голову обитателей Смольного, она обрела совсем другой размах. И если в предложении Объединения строителей СПб шла речь об «оброке» в 3 – 4 тысячи рублей с квадратного метра, то с подачи чиновников всерьез стала обсуждаться цифра в 11 тысяч рублей. А в июле 2018 года вице-губернатор Игорь Албин заявил о том, что сбор составит 6 тысяч рублей. По данным ДП, власти получат на этом минимум 130 млрд рублей. Процесс создания фонда сейчас находится в финальной стадии.

«Нам бы, конечно, хотелось получить с них 11 тыс. с «квадрата», но мы понимаем, что нельзя вообще лишать девелоперов прибыли», — заботливо отметил вице-губернатор Албин.

Набережная на Крестовском

Новая деревянная набережная на Крестовском острове (на месте ресторанов «Мед», «Южный», клуб «Воздух») тоже построена на деньги бизнеса – вскладчину. В конце 2017 года пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина сообщала, что, если бизнесмены хотят остаться на Южной дороге, это право надо заслужить, а именно – вложиться в благоустройство. В SunDay Ginza – одном из двух ресторанов, которым посчастливилось сохранить место, – «Фонтанке» рассказали, что на конец мая компания вложила в облагораживание прилегающей территории 8 млн рублей. Но платили, похоже, не только они – эксперты оценили общие старания безымянных благотворителей в 20 – 100 млн рублей.

Свалка в Парнасе

В меру своих возможностей пытаются применять такую же тактику даже районные власти. Например, администрация Выборгского района Петербурга в августе попросила у местных бизнесменов 2 миллиона рублей на тракторы и контейнеры, чтобы разобраться со свалкой на Парнасе. Местные жители задались вопросом: если все будет делаться на деньги и силами частного бизнеса, то в чем тогда функция государства?

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»